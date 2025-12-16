Bono de Protección 2026: Si cumples este requisito, recibes pagos por 24 meses sin postular - Chilevisión

Este aporte está destinado a las familias más vulnerables del país y apenas exige un requisito para ser entregado. A continuación, revisa cuál es y de cuánto es el monto mensual.

Una de las ayudas más importantes que el Estado entrega todos los meses es el Bono de Protección, anteriormente conocido como Dueña de Casa.



Bono de Protección: Si cumples este único requisito, lo recibes por dos años seguidos

Este es un beneficio al que no debes postular, pero sí debes cumplir con un requisito clave: haber aceptado la invitación a participar en uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Estos son Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, y la forma es mediante la firma de una carta de compromiso y del plan de intervención. Una vez completadas, eres beneficiario/a de forma inmediata.

Se paga por 24 meses: Este es el monto 2026 del Bono de Protección

El monto mensual a recibir por el Bono de Protección es diferenciado en el tiempo y varía de acuerdo a los siguientes tramos:

Los primeros seis meses el bono asciende a $23.694

Desde el mes 7 al 12, el bono es de $18.033

Desde el 13 al 18, el bono es de $12.398

Finalmente, desde el mes 19 al 24 es de $22.007

Estos montos se entregan con el objetivo de facilitar la participación de los usuarios en los programas y son de libre disposición, siendo una contribución al ingreso de las familias.

Cabe recordar que estos valores se reajustan el 1 de febrero de cada año, en el 100% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que faltan algunas semanas para que se conozca su variación 2026.

¿Cómo se realiza el pago?

El beneficiario del Bono de Protección recibirá el pago mediante un depósito electrónico en una cuenta bancaria o en una CuentaRUT que sin costo abrirá el Ministerio de Desarrollo Social.

La otra alternativa es el pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en sucursales de BancoEstado.