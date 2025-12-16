Conchalí, la más afectada: Advierten a 5 comunas de Santiago por corte de luz hoy martes 16 - Chilevisión

Las comunas afectadas son Conchalí, Renca, Maipú, Quinta Normal y Cerrillos, que están o estarán sin luz durante el transcurso del día.

La empresa Enel detalló cuáles serán las comunas de Santiago que sufrirán cortes de luz este martes 16 de diciembre, como parte de sus trabajos programados diarios.

Es importante señalar que la compañía lleva a cabo interrupciones de suministro de este tipo para mejorar la calidad del servicio, según detallan en su sitio web.

En el caso de hoy, las comunas afectadas son Conchalí, Renca, Maipú, Quinta Normal y Cerrillos, que están o estarán sin luz durante el transcurso del día.

Cortes de luz en 5 comunas de Santiago hoy martes 16 de diciembre

Conchalí: desde las 11:00 hasta las 17:30 horas.

Renca: desde las 10:30 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: desde las 11:30 hasta las 16:30 horas.

Quinta Normal: desde las 10:00 hasta las 13:30 horas.

Cerrillos: desde las 10:00 hasta las 17:30 horas.