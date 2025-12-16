¿Quiénes reciben el Aguinaldo Navidad? Consulta con tu RUT si te corresponde y cuándo se paga - Chilevisión

Este importante beneficio ayuda a varias familias en este complejo mes económico. Revisa acá fecha, monto y requisitos.

Con la llegada de diciembre también aparece el pago del Aguinaldo de Navidad a las personas pensionadas como a funcionarios públlicos que cumplan con ciertos requisitos.

Este beneficio económico se presenta como ideal para costear gastos propios de estas fechas y donde el Aguinaldo de Navidad para el año 2025 asciende a $29.055, aunque por cada carga acreditada sube $16.415.

¿Cuáles son los requisitos para el Aguinaldo Navidad 2025?

Para recibir el Aguinaldo de Navidad para pensionados, se debían cumplir alguno de los siguientes requisitos al 30 de noviembre:

Beneficiarios/as de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados/as del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados/as de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados/as de Caja de Previsión de Dipreca y Capedrena.

Pensionados/as de las Mutualidades de Empleadores.

Pensionados/as de reparación: Rettig y Valech.

Pensionados/as de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios/as de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

Beneficiarios/as del Subsidio por Discapacidad Mental.

¿Cuándo se paga el Aguinaldo de Navidad 2025?

El Aguinaldo de Navidad 2025 se paga en fechas diferentes, dependiendo de si quien lo recibe es pensionado/a o funcionario/a público/a.

En el caso de los primeros, los pensionados/as lo recibieron a partir del lunes 1 de diciembre, junto a la pensión:

Pensionados del IPS : Lunes 1 de diciembre

: Lunes 1 de diciembre Pensionados de AFP: Desde el miércoles 17 de diciembre

En el caso de trabajadores del sector público, en tanto, las fechas varían, pues se paga junto a la remuneración:

Funcionarios que cobran sueldo los días 18 y 19 : Lo recibirán el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

: Lo recibirán el jueves 18 y viernes 19 de diciembre. Funcionarios que cobran sueldo los días 21, 22, 23 y 24: Lo recibirán el lunes 22 de diciembre.

Consulta con tu RUT si te corresponde aguinaldo

Aunque el aguinaldo se paga automáticamente, los beneficiarios también pueden verificar en línea si les corresponde. Para hacerlo, sigue estos pasos y haz clic en el siguiente link.