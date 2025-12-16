VIDEO | Delincuente asaltó a dos mujeres y se lanzó al mar en su desesperada huida de carabineros en Iquique - Chilevisión

Tras evadir a un uniformado en el borde costero, el sujeto, de nacionalidad extranjera y con dos órdenes de detención pendientes, bajó hasta la playa y al verse acorralado se lanzó al mar.

A pesar de su desesperada huida, un delincuente fue detenido en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, luego de asaltar a dos mujeres.

Carabineros informó que el sujeto intimidó a las dos víctimas con un arma blanca y les robó sus respectivos celulares, ahí personal policial, que realizaba un patrullaje dio con el hombre, quien intentó evitar la detención a toda costa.

Tras evadir a un uniformado en el borde costero, el sujeto, de nacionalidad extranjera y con dos órdenes de detención pendientes, bajó hasta la playa y al verse acorralado se lanzó al mar.

A pesar de sus intentos, Carabineros lo pudo detener y entre dos funcionarios lo sacaron del mar para trasladarlo hasta la 4° Comisaría de Cavancha.

Video de la desesperada huida del delincuente