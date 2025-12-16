VIDEO | Delincuente asaltó a dos mujeres y se lanzó al mar en su desesperada huida de carabineros en Iquique - Chilevisión

Tras evadir a un uniformado en el borde costero, el sujeto, de nacionalidad extranjera y con dos órdenes de detención pendientes, bajó hasta la playa y al verse acorralado se lanzó al mar.
A pesar de su desesperada huida, un delincuente fue detenido en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, luego de asaltar a dos mujeres.
Carabineros informó que el sujeto intimidó a las dos víctimas con un arma blanca y les robó sus respectivos celulares, ahí personal policial, que realizaba un patrullaje dio con el hombre, quien intentó evitar la detención a toda costa.
Tras evadir a un uniformado en el borde costero, el sujeto, de nacionalidad extranjera y con dos órdenes de detención pendientes, bajó hasta la playa y al verse acorralado se lanzó al mar.
A pesar de sus intentos, Carabineros lo pudo detener y entre dos funcionarios lo sacaron del mar para trasladarlo hasta la 4° Comisaría de Cavancha.
Gracias al rápido actuar de Carabineros de la 4ª Comisaría #Cavancha junto al Centro de Alerta Municipal @IquiqueDeTodos se logró la detección un individuo que momentos antes efectuó un robo con intimidación en el sector costero de la ciudad. #OrdenyPatria #CarabinerosDeTodos pic.twitter.com/PjEJG4uhyK— Carabineros Región de Tarapacá (@CarabTarapaca) December 15, 2025