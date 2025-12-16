 VIDEO | Delincuente asaltó a dos mujeres y se lanzó al mar en su desesperada huida de carabineros en Iquique - Chilevisión
Minuto a minuto
Pdte. Boric anuncia importante reforma en Gendarmería tras Operación Apocalipsis Albergues y pago de arriendos: Las medidas previas al desalojo de toma "El Trébol" en Maipú Incendio forestal | Senapred pide evacuar sectores de Santo Domingo en la región de Valparaíso VIDEO | Delincuente asaltó a dos mujeres y se lanzó al mar en su desesperada huida de carabineros en Iquique ACTUALIZACIÓN | Reportan más de 7 mil clientes sin luz en la RM: Estas son las comunas afectadas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/12/2025 11:31

VIDEO | Delincuente asaltó a dos mujeres y se lanzó al mar en su desesperada huida de carabineros en Iquique

Tras evadir a un uniformado en el borde costero, el sujeto, de nacionalidad extranjera y con dos órdenes de detención pendientes, bajó hasta la playa y al verse acorralado se lanzó al mar.

A pesar de su desesperada huida, un delincuente fue detenido en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, luego de asaltar a dos mujeres.

Carabineros informó que el sujeto intimidó a las dos víctimas con un arma blanca y les robó sus respectivos celulares, ahí personal policial, que realizaba un patrullaje dio con el hombre, quien intentó evitar la detención a toda costa.

Tras evadir a un uniformado en el borde costero, el sujeto, de nacionalidad extranjera y con dos órdenes de detención pendientes, bajó hasta la playa y al verse acorralado se lanzó al mar.

A pesar de sus intentos, Carabineros lo pudo detener y entre dos funcionarios lo sacaron del mar para trasladarlo hasta la 4° Comisaría de Cavancha. 

Video de la desesperada huida del delincuente

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Protección 2026: Si cumples este requisito, recibes pagos por 24 meses sin postular

Lo último

Lo más visto

De celulares a uso de baño para relaciones sexuales: El listado completo de precios que gendarmes cobraban a reos

Los delitos que imputa el Ministerio Público son cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, donde hay 44 funcionarios detenidos.

16/12/2025

“Me tiene sin cuidado” y “narcodictador”: La réplica de J.A. Kast a Maduro tras amenaza

Antes de abordar un avión con destino a Argentina, el futuro mandatario dijo que la situación "le tiene sin cuidado" y tildó a la autoridad venezolana como "narcodictador".

16/12/2025

VIDEO | Habitaban 110 familias: Comienza desalojo y demolición de toma "El Trébol" en Maipú

De acuerdo al catastro del municipio, eran cerca de 380 las personas que vivían en el campamento.

16/12/2025

¿Quiénes reciben el Aguinaldo Navidad? Consulta con tu RUT si te corresponde y cuándo se paga

Este importante beneficio ayuda a varias familias en este complejo mes económico. Revisa acá fecha, monto y requisitos.

16/12/2025