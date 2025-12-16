 Albergues y pago de arriendos: Las medidas previas al desalojo de toma "El Trébol" en Maipú - Chilevisión
16/12/2025 12:52

Albergues y pago de arriendos: Las medidas previas al desalojo de toma "El Trébol" en Maipú

110 familias fueron desalojadas del campamento que se encontraba desde el año 2021 bajo un paso de nivel en la comuna de Maipú. Desde el municipio señalaron que se realizó un "largo trabajo previo" a la erradicación.

Durante la mañana de este martes, iniciaron los trabajos de desalojo y demolición de la toma "El Trébol" en la comuna de Maipú

De acuerdo a la información entregada por el municipio a CHV Noticias, el campamento estaba conformado por 110 familias, las cuales recibieron un plan de apoyo con anticipación al proceso de erradicación. 

Financiamiento de arriendo temporal (pago directo al dueño de la propiedad), traslado de enseres y la habilitación de un albergue municipal son algunas de las medidas puestas a disposición para las 380 personas que habitaban la toma. 

Catastro de la toma "El Trébol" hecho por la Municipalidad de Maipú 

Según lo investigado por las autoridades y los respectivos departamentos de la comuna, en el terreno vivían 150 niños, niñas y adolescentes, de un total de 380 pobladores. 

Asimismo, detallaron que el 94% era de nacionalidad extranjera y un 85% se encontraba en una situación irregular. 

Un campamento que se formó durante el año 2021 con múltiples riesgos para sus habitantes, puesto que se encuentra rodeado de vías de alta velocidad, mientras que por debajo del terreno pasan gaseoductos, oleoductos y aguas servidas

En la misma línea, el alcalde Tomás Vodanovic aseguró que se tuvo la misma preocupación con las mascotas del lugar. 

De acuerdo al catastro hecho por la municipalidad de Maipú, en la toma había 76 animales (perros y gatos):

  • En el caso de los perros, de no ser llevados por las familias, serán trasladados directamente a los caniles municipales.
  • Mientras que los gatos serán enviados a agrupaciones que puedan entregarles un refugio temporal mientras se gestiona una adopción definitiva.

