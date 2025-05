“Nada cómodo”: La respuesta de Tomás Vodanovic a supuesto romance con periodista y viaje juntos a Nueva York - Chilevisión

A través de una historia de Instagram, el alcalde de Maipú descartó estar en una relación de pareja con una comunicadora.

Este miércoles y a través de sus redes sociales, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, descartó estar en una relación sentimental luego que en el programa "No Es Lo Mismo" de Tevex, se mencionara que el militante del Frente Amplio salía con la periodista de CNN, María Paz Ortiz.

"No me resulta para nada cómodo referirme a mi vida privada, ni creo que debería hacerlo. Es frustante tener que salir a hablar de esto y no de la pega que estamos haciendo en Maipú", partió señalando Vodanovic a través de una historia de Instagram.

Sin embargo, afirmó que lo hace ya que desde hace semanas han rondado una serie de noticias falsas sobre él con supuestas relaciones de pareja, de las cuales ninguna es cierta, aclaró.

"Sobre la última información publicada, no es cierto que tenga una relación de pareja, ni que haya ido a BordeRío, ni que mis padres tengan una propiedad en EEUU. Tampoco he viajado a Nueva York desde que soy alcalde", agregó.

"Uno esperaría que ámbitos de la vida privada de una persona no sean noticia, pero si lo van a hacer, que sea con un mínimo de rigor y responsabilidad. Los medios de comunicación cumplen un rol público, y al igual que nosotros, eso deben asumirlo con un mínimo de responsabilidad", manifestó.

Por último, señaló que su foco será siempre poder hacer bien su trabajo como alcalde y procurar realizar una gestión pública honesta para que los vecinos de Maipú puedan vivir mejor.