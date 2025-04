Coté López contó la verdad de su vínculo con Tomás Vodanovic tras rumores de romance - Chilevisión

La empresaria usó su cuenta de Instagram para referirse a la información que dio Cecilia Gutiérrez sobre un coqueteo por redes sociales que habría tenido con el alcalde de Maipú.

Coté López rompió el silencio y contó la verdad sobre su estado sentimental tras rumores que la relacionaron al alcalde Tomás Vodanoci.

La empresaria se refirió a las declaraciones que hizo Cecilia Gutiérrez en su podcast, donde contó que el edil de Maipú le envió un mensaje a través de Instagram.

VER MÁS DE COTÉ LÓPEZ“Yo conozco por lo menos a cuatro chiquillas del espectáculo, de la farándula, a las que les manda DM, y se tiene fe”, contó la panelista de Primer Plano. "La Coté López no lo va a contar, porque es más piola”, señaló.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El descargo de Coté López

“Mi gente bella, hoy me apareció una noticia que un alcalde me mandó DM. Eso es absolutamente falso, tampoco quiero que nadie lo haga”, escribió Coté López en sus historias de Instagram.

En esa línea pidió “respeto al dar noticias falsas porque no me gusta tener que explicarles a mi hijas que no es cierto”.

La influencer también aprovechó la oportunidad para aclarar que “hoy yo no necesito ningún hombre para complementarme, estoy bien sola”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Mi único objetivo en este minuto es lograr hacer tanto en mi trabajo que pueda abrir una fundación para el cáncer en honor a mi nonita para que todos puedan tener una muerte sin dolor con morfina y sedantes como lo hizo ella y mi tía”, añadió.