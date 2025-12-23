 ¿Qué pasó con Luz Espinoza? Todo lo que se sabe de la mujer desaparecida en Malloa - Chilevisión
23/12/2025 08:40

¿Qué pasó con Luz Espinoza? Todo lo que se sabe de la mujer desaparecida en Malloa

El caso ha despertado tanta atención que la búsqueda de Luz Espinoza es una de las tres prioritarias a nivel nacional. A pesar de los esfuerzos, su paradero sigue siendo desconocido.

Publicado por CHV Noticias

Han pasado casi dos meses desde que Luz Espinoza Galaz fue vista por última vez en la localidad de Malloa, en la región de O'Higgins.

El caso ha generado gran impacto en la comunidad, especialmente porque no se ha sabido nada más de la mujer de 55 años desde el 30 de octubre pasado.

El único dato que hoy por hoy manejan las policías es del día de su extravío: Luz Espinoza salió sin sus llaves —solo portando su teléfono— y dejó sobre la mesa una botella de vino con dos copas.

Masivo operativo de búsqueda en Malloa: Más de 120 funcionarios del Ejército, PDI y Bomberos

A 54 días de su desaparición, personal especializado del Ejército, Armada y Policía de Investigaciones se movilizó en masivo operativo de búsqueda.

En total, 130 funcionarios provenientes de unidades como la Brigada Canina o el Departamento de Operaciones Subacuáticas llegaron hasta al menos seis puntos de interés.

Se trata de predios privados que son sindicados como relevantes en las indagatorias. ¿La razón? Algunas de las personas sospechosas de la desaparición trabajan o residen en las cercanías de esos lugares. 

Debido a la atención que ha despertado el caso, la búsqueda de Luz Espinoza es una de las tres prioritarias a nivel nacional.  

Tres sospechosos del caso

Hace unos días, en Contigo en la Mañana, la prima de Luz, María Hortensia, desclasificó quiénes causan sospechas en la familia: un exmarido, un examante y la pareja de este.

De acuerdo a las declaraciones de la familiar, la primera vez que supo de la desaparición de Luz pensó que "su exmarido la había matado. Se lo dije a los hijos". 

Según afirmó, las peleas entre la expareja eran constantes y alcanzaron su punto crítico cuando el hombre la amenazó con una motosierra. "Le decía 'te voy a matar'", recordó.

Además de él, la familia también cree que una examante y su actual pareja podrían eventualmente estar implicados, al menos con presuntas amenazas.

"La esposa de la expareja que ella tuvo vino y amenazó a mi prima y dijo que le iba a pagar lo que estaba haciéndole a su familia", aseguró María Hortensia.

