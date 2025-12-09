 “Dijo que le iba a pagar”: Familia de mujer desaparecida en Malloa apunta a tres sospechosos - Chilevisión
09/12/2025 10:25

“Dijo que le iba a pagar”: Familia de mujer desaparecida en Malloa apunta a tres sospechosos

Su exmarido, un examante y la pareja de este están en la mira de los familiares de la mujer de 55, debido a que hubo conflictos que llegaron hasta las amenazas en su contra.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El pasado 30 de octubre fue el último día que Luz Espinoza (55) fue vista con vida en la localidad de Malloa, región de O'Higgins. A más de un mes de su desaparición su famlia compartió las sospechas sobre dos hombre y una mujer.

La mujer llegó a su casa después del trabajo a eso de las 18 horas y luego salió sin sus llaves y solo portando su teléfono celular. El único detalle que llamó la atención de sus hijos fue que en la mesa del comedor quedó una botella de vino abierta y dos vasos

Si bien todavía no hay detalles claros sobre las razones de su desaparición o su posible paradero, la familia tiene a tres sospechosos en la mira, según contaron a Contigo en la Mañana

Familia apunta a tres sospechosos 

María Hortensia, prima de la desaparecida, detalló que si bien la investigación no ha arrojado nada concreto, sospechan de su exmarido y padre de sus hijos, un examante y la pareja de este

La mujer contó que una vez que supo que Luz Espinoza estaba desaparecida, su primer pensamiento fue que “su exmarido la había matado. Se lo dije a los hijos”. Esto surgió a raíz de que una vecina aseguró haber escuchado una pelea el 30 de octubre pasado. 

Las discusiones del exmatrimonio eran constantes entre ambos, tanto así que el hombre la llegó a amenazar con una motosierra. “La agresión que tenían era mutua. Él vino una vez con una motosierra a desafiarla. Le decía ‘te voy a matar’”, aseguró María Hortensia. 

Por otra parte, las dudas también apuntan a un examante y su actual pareja, quienes le habrían realizado amenazas a Espinoza.

“La esposa de una expareja que ella tuvo vino y amenazó a mi prima y dijo que le iba a pagar lo que que estaba haciéndole a su familia”, detalló la prima. 

Mientras que con respecto al amante, hermano de un vecino de la mujer, la primera reveló que ”el tipo venía acá, le traía flores, chocolates y ella le dijo que la dejara en paz pero él seguía. Él le dijo que si no era de él, no iba a ser de nadie”.

