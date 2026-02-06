 Skar reveló qué hubiera pasado si enfrentaba a Cony en la final de Fiebre de Baile: “No quiero sonar...” - Chilevisión
06/02/2026 12:43

“No quiero sonar...”: Skar reveló qué cree habría pasado si enfrentaba a Cony en la final de Fiebre de Baile

La ganadora del estelar de baile de Chilevisión entregó una sincera respuesta al ser consultada por la hipotética participación de Constanza Capelli en la gran final.

Publicado por Lisette Pérez

Skarleth Labra, la gran ganadora de Fiebre de Baile, entregó una sincera respuesta al ser consultada por la hipotética participación de su excompañera de baile Constanza Capelli en la final.

Recordemos que Cony abandonó la competencia pocos días antes de llegar a la recta final, por lo que no pudo presentar su baile en el escenario del Movistar Arena.

En ese sentido, Skar asistió este jueves a Plan Perfecto, instancia donde lamentó la ausencia de la ganadora de Gran Hermano en la última presentación del pasado miércoles. 

"Faltó alguien muy especial, que era la Cony. También se lució mucho en la competencia, lo dio todo. Entregó disciplina, compromiso, técnica, buenos lifts, así que de verdad hizo falta", confesó Skar.

La sincera respuesta de Skarleth

En esa misma oportunidad el panelista del programa, Eduardo de la Iglesia, le preguntó directamente a Labra: "Si Cony Capelli hubiese estado anoche (en la final), ¿habrías ganado o no?".

Ante esto Skar respondió: "Al ser por público... No quiero sonar egocéntrica ni soberbia, pero creo que quizás sí, porque mis merenguitas (sus fans) estuvieron siempre para apoyarme".

"Recibí mucho apoyo de personas que de verdad querían que ganara", indicó Skarleth.

"Yo digo que sí, quizás así estaba escrito, así tenía que pasar", declaró antes de cerrar señalando que "quiero sentir que de verdad me lo merezco".

