“Nos peleamos, nos abuenamos”: Matthei recordó a expresidente Piñera a dos años de su muerte - Chilevisión

06/02/2026 12:19

“Nos peleamos, nos abuenamos”: Matthei recordó a expresidente Piñera a dos años de su muerte

En el segundo aniversario de fallecimiento del exmandatario, la otrora candidata presidencial compartió un mensaje en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Evelyn Matthei recordó en redes sociales al expresidente Sebastián Piñera en el segundo aniversario de su fallecimiento.

Este viernes 6 de febrero se cumplen dos años del trágico accidente aéreo en Lago Ranco, que terminó con la muerte del dos veces Presidente de la República.

"Lo recuerdo con alegría y con gratitud. Nos peleamos, nos abuenamos, y tuve la fortuna de trabajar y aprender a su lado", partió diciendo Matthei en su cuenta de X.

Luego, expresó que le gusta "recordarlo activo, entusiasta y profundamente comprometido con Chile".

"Con aciertos y errores, siempre puso al país en el centro y creyó en el trabajo y en empujar a Chile hacia adelante", agregó.

Al finalizar, la excandidata presidencial envió "un gran abrazo lleno de cariño" a Cecilia Morel, viuda del exmandatario, y a sus hijos y nietos.

Cabe mencionar que este viernes se realizará una misa en el sector del Muelle Ñirivilo, en Lago Ranco, que contará con la presencia de la familia Piñera Morel y el alcalde de la comuna, Miguel Meza.

