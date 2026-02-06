Hija de Sebastián Piñera recuerda al fallecido expresidente con íntima foto: “Ya van dos años...” - Chilevisión

Magdalena Piñera compartió unas palabras en sus redes sociales conmemorando a su padre en el segundo aniversario de su muerte.

Magdalena Piñera, la hija mayor del fallecido expresidente Sebastián Piñera, compartió un mensaje conmemorativo en sus redes sociales por el segundo aniversario de la muerte de su padre.

"Ya van dos años...", comenzó Magdalena su mensaje en sus historias de Instagram.

Además, agregó una imagen de un momento familiar donde aparecen sus tres hermanos, Cecilia Morel y el recordado expresidente.

Junto a una canción que trata del anhelo de tener "solo un besito más" con una persona querida que ya no está presente, se dirigió a su padre: "Donde estés, un día iré a visitarte".

Esta jornada se cumplieron dos años del accidente de helicóptero que el exmandatario tuvo en el lago Ranco, en la región de los Ríos.

El 6 de febrero de 2024, una llovizna y un viento fuerte provocaron que la nave capotara en el agua. Lograron salir su hermana y dos amigos que lo acompañaban, pero el otrora mandatario no sobrevivió.

Este viernes también se realizará una misa en el sector del Muelle Ñirivilo, en Lago Ranco. En la instancia participará la familia Piñera Morel y el alcalde de la comuna, Miguel Meza.