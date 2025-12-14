“Los extraño a mil”: Magdalena Piñera recordó a su padre y tío con íntimo y desconocido registro - Chilevisión

A través de Instagram, la presidenta de la Fundación Piñera Morel compartió una foto de Miguel 'Negro' Piñera abrazando y posando junto al ex mandatario.
Magdalena Piñera, hija del expresidente Sebastián Piñera, compartió una desconocida fotografía familiar para recordar a su padre y su hermano Miguel "Negro", quienes murieron en 2024 y 2025 respectivamente.
La presidenta de la Fundación Piñera Morel fue hasta su cuenta de Instagram para dar a conocer una imagen donde se ve al fallecido mandatario usando una camisa blanca y shorts beige.
Pero no aparece solo, pues en el inédito registro se le ve siendo abrazado por su hermano, quien aparece vistiendo su tradicional ropa negra y boina del mismo color.
Junto a él, la hija de Cecilia Morel escribió: "Nada que decir, los extraño a mil…. Primera elección presidencial sin este domingo de ‘copucheo’. Mañana voy con mis hijos a votar y los iré a ver antes".
El texto fue acompañado por emojis de corazón rojo y banderas chilenas. Cabe recordar que el expresidente Piñera murió el 6 de febrero del 2024, luego de un accidente con su helicóptero en pleno Lago Ranco.
Su hermano, Miguel “Negro” Piñera, falleció un año más tarde, el 28 de febrero de este año, algunos meses después de ser diagnosticado con leucemia.