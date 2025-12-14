De Nano Calderón a Cristián de la Fuente: Famosos celebran triunfo de Kast como Presidente de Chile - Chilevisión

Luego de que el Servel publicara los resultados de la segunda vuelta presidencial, son diversas las celebridades que han reaccionado a través de sus redes sociales.

Tras los resultados de la segunda vuelta presidencial 2025, son diversas las personalidades del espectáculo chileno que han celebrado el triunfo de José Antonio Kast como próximo Presidente de Chile.

Uno de ellos fue Cristián de la Fuente, quien durante toda la jornada de este domingo y los días previos, utilizó sus redes sociales en apoyo al candidato republicano.

Celebridades reaccionan celebrando triunfo de Kast en redes

Cristián de la Fuente

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una imagen en la que se ve a un carabinero cambiando la foto del actual presidente Gabriel Boric por la de José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

Claudia Schmitd

Nano Calderón