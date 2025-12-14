 De Nano Calderón a Cristián de la Fuente: Famosos celebran triunfo de Kast como Presidente de Chile - Chilevisión
14/12/2025 20:18

De Nano Calderón a Cristián de la Fuente: Famosos celebran triunfo de Kast como Presidente de Chile

Luego de que el Servel publicara los resultados de la segunda vuelta presidencial, son diversas las celebridades que han reaccionado a través de sus redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Tras los resultados de la segunda vuelta presidencial 2025, son diversas las personalidades del espectáculo chileno que han celebrado el triunfo de José Antonio Kast como próximo Presidente de Chile. 

Uno de ellos fue Cristián de la Fuente, quien durante toda la jornada de este domingo y los días previos, utilizó sus redes sociales en apoyo al candidato republicano.

Celebridades reaccionan celebrando triunfo de Kast en redes

  • Cristián de la Fuente

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una imagen en la que se ve a un carabinero cambiando la foto del actual presidente Gabriel Boric por la de José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda. 

  • Claudia Schmitd

  • Nano Calderón 

  • Mauricio Pinilla

Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025

Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile

A sus 59 años, el fundador del Partido Republicano se convirtió en el próximo presidente de la República. Católico y adherente del movimiento de Schoenstatt, estos son los hijos del sucesor de Gabriel Boric.

14/12/2025

Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025

José Antonio Kast dominó las preferencias en las 16 regiones del país y en cinco de estas hubo comunas en las que logró imponerse la candidata del Partido Comunista. 

14/12/2025

Elecciones 2025: Quién es María Pía Adriasola, la esposa de José Antonio Kast

La abogada acompañó al mandatario electo en momentos clave durante la campaña. Desde el comando de Kast, esperan que cumpla un "rol social potente" en el próximo gobierno.

14/12/2025

Kast y Jara en números: La cantidad de votos que sacaron todos los expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

14/12/2025