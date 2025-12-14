Jeannette Jara tras su derrota en Elecciones 2025: “Habrá una oposición firme, democrática y responsable” - Chilevisión

La abandera del oficialismo reconoció su derrota frente a José Antonio Kast y se comprometió a seguir trabajando para que existan más oportunidades de progreso en el país.

Jeannette Jara reconoció su derrota en la Elección 2025 tras perder frente a José Antonio Kast en los comicios de segunda vuelta.

La candidata presidencial del oficialismo se dirigió ante sus adherentes en el Barrio París Londres, tras el cómputo del Servel que dio como ganador al abanderado del Partido Republicano.

La exministra estuvo acompañada de personalidades políticas que apoyaron su campaña, como Paulina Vodanovic, Carolina Tohá, Gonzalo Winter, Alejandra Sepúlveda, Lautaro Carmona y Ana María Gazmuri, entre varios otros más.

“La democracia habló fuerte y claro. Me comuniqué con el presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile y de todas las personas que viven en nuestro país. Estoy convencida de que nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana”, expresó desde el escenario.

Jeannette Jara también agradeció a “las miles de personas que confiaron en este proyecto, a quienes se movilizaron de norte a sur en esta campaña y personalmente a mi familia, que ha sido mi sostén en esta tarea inmensa”.

También se comprometió a seguir: “seguiré trabajando para que la vida en nuestro país no sea cuesta arriba, para que existan más oportunidades, más seguridad y para que el progreso llegue a todos los niveles de Chile”.

Finalmente, tuvo palabras para José Antonio Kast y comprometió su ayuda de cara a su nuevo desafío al mando del país. “Presidente electo José Antonio Kast, en todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo. En todo lo que pueda hacernos retroceder encontrará una oposición firme, democrática y responsable”, aseguró.

Revisa el discurso de Jeannette Jara