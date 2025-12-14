 Jeannette Jara descartó “animadversión personal” con José Antonio Kast y reveló qué pasará post resultados - Chilevisión
14/12/2025 12:03

Jeannette Jara descartó “animadversión personal” con José Antonio Kast y reveló qué pasará post resultados

"Hay posibilidades de discutir sobre el futuro". Con esta frase, Jeannette Jara se sinceró momentos antes de dirigirse a su local de votaciones en estas Elecciones 2025. La candidata presidencial conversó en exclusiva con CHV Noticias y aseguró que se respetarán las tradiciones democráticas, por lo tanto, en caso de perder o ganar, ella y José Antonio Kast se visitarán: "En ambos casos se va a cumplir, ya estamos coordinados para eso". Jara aseguró que sus diferencias con el candidato de oposición "no tiene que ver con cosas personales" y concluyó: "No hay ningun tipo de animadversion personal, son proyectos políticos y lo importante es respetar el espíritu democrático".

