 “Todos valemos lo mismo”: Presidente Boric llegó a votar entre aplausos en estas Elecciones 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
Jeannette Jara tras su derrota en Elecciones 2025: “Habrá una oposición firme, democrática y responsable” ¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas VIDEO | El llamado de Boric a Kast tras ser electo presidente: “Una transición ordenada y respetuosa” Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile Este es el monto EXACTO que recibirán comandos de Kast y Jara por votos en segunda vuelta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
14/12/2025 09:19

“Todos valemos lo mismo”: Presidente Boric llegó a votar entre aplausos en estas Elecciones 2025

El presidente Gabriel Boric llegó esta mañana a su local de votación en Punta Arenas durante estas Elecciones 2025. Esta es la última elección donde vota en calidad de jefe de Estado y fue recibido por las personas entre aplausos. El mandatario se tomó selfies, conversó y luego habló brevemente con los medios antes de entrar: "Este es el momento en que nos encontramos como chilenos y la decision de cada uno vale igual. Así que no importa dónde hayan nacido, no importa cuánta plata haya en la billetera, no importa las ideas que tengan, por quién voten, todos valemos lo mismo. Esa es la gracia de la democracia", señaló.

Lo más visto

🔴 VOTO A VOTO EN VIVO | ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025?

El conteo de mesas inició a las 18:00 horas y con la entrega del segundo cómputo por parte del Servel se definió el nombre del próximo presidente de Chile.

14/12/2025

Elecciones 2025: José Antonio Kast se convierte en el nuevo presidente de Chile

Según resultados preliminares del Servel, el candidato del Partido Republicano ganó con un 59,83% de los votos, imponiéndose ante Jeannette Jara.

14/12/2025

Kast y Jara en números: La comparativa histórica de votos de expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

14/12/2025

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas

El organismo a cargo del proceso electoral compartió los resultados de las primeras mesas escrutadas tras el cierre de mesas.

14/12/2025
Publicidad