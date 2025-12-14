“Todos valemos lo mismo”: Presidente Boric llegó a votar entre aplausos en estas Elecciones 2025 - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric llegó esta mañana a su local de votación en Punta Arenas durante estas Elecciones 2025. Esta es la última elección donde vota en calidad de jefe de Estado y fue recibido por las personas entre aplausos. El mandatario se tomó selfies, conversó y luego habló brevemente con los medios antes de entrar: "Este es el momento en que nos encontramos como chilenos y la decision de cada uno vale igual. Así que no importa dónde hayan nacido, no importa cuánta plata haya en la billetera, no importa las ideas que tengan, por quién voten, todos valemos lo mismo. Esa es la gracia de la democracia", señaló.