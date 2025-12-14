 Tras resultado en segunda vuelta: ¿Cuándo es el cambio de mando 2026? - Chilevisión
14/12/2025 17:38

Tras resultado en segunda vuelta: ¿Cuándo es el cambio de mando 2026?

De acuerdo a la Constitución, el país ya tiene definido el calendario para el inicio del próximo gobierno.

Publicado por CHV Noticias

Tras la segunda vuelta presidencial de este domingo, Chile ya tiene definido el calendario para el inicio del próximo gobierno.

El nuevo presidente o presidenta del país, que se eligirá entre Jeannette Jara o José Antonio Kast, asumirá oficialmente el cargo el 11 de marzo de 2026, fecha establecida por la Constitución.

¿Cuándo será el cambio de mando?

El 11 de marzo es la fecha tradicional en la que se realiza el cambio de mando en Chile, marcando el término del periodo del gobierno saliente y el inicio del nuevo mandato presidencial, que se extiende por cuatro años.

Ese día, el presidente electo debe:

  • Prestar juramento o promesa ante el Congreso Pleno.

  • Recibir la banda presidencial.

  • Asumir formalmente como jefe de Estado y de Gobierno.

¿Dónde se realiza la ceremonia de cambio de mando?

La ceremonia de cambio de mando se lleva a cabo en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

Tradicionalmente, la actividad cuenta con la presencia de autoridades nacionales, delegaciones internacionales, jefes de Estado y representantes extranjeros, además de parlamentarios y miembros del Poder Judicial.

