ARCHIVO | Así fue la llamada del expresidente Piñera a Gabriel Boric tras ganar en segunda vuelta - Chilevisión

Una de las tradiciones más esperadas por la ciudadanía es la llamada de felicitaciones del presidente en ejercicio al presidente recién electo.

Durante este domingo se desarrolló la segunda vuelta presidencial 2025, en la que los ciudadanos escogieron a José Antonio Kast como el próximo Presidente de Chile.

Mientras los comandos se alistan para dar el último discurso a sus adherentes, una de las tradiciones más esperadas por la ciudadanía es la llamada de felicitaciones del presidente en ejercicio al candidato recién electo.

En esta ocasión, será el presidente Gabriel Boric quien deberá comunicarse con el ganador de la elección.

Hace 4 años: Cómo fue la llamada de felicitaciones de Sebastián Piñera a Gabriel Boric

Fue cerca de las 19:40 horas del 19 de diciembre de 2021 cuando el expresidente Sebastián Piñera y el mandatario electo, Gabriel Boric, irrumpieron la señal nacional para llegar a los hogares de Chile.

En aquel entonces, el ex jefe de Estado Sebastián Piñera felicitó públicamente al actual presidente Boric por su triunfo en las elecciones. En ese sentido, Piñera le indicó que "cuando recorremos los caminos de la unidad, diálogo, colaboración y acuerdos, a Chile y los chilenos les va bien".

"Todo Chile espera, los que votaron por usted o por José Antonio Kast, todos esperamos que tenga un muy buen gobierno (...) y va a contar con nuestra total colaboración".

Boric, en tanto, aseguró que "voy a dar lo mejor de mí" y que será el presidente de todas y todos: "Hay que entender que los acuerdos tienen que ser con la gente, y no sólo entre cuatro paredes. A eso nos vamos a dedicar con mucho esfuerzo".

Finalmente, Boric le dijo a Piñera: "Espero que lo hagamos mejor".