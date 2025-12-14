 Elecciones Presidenciales 2025: ¿A qué hora se conocerán los primeros resultados de la votación? - Chilevisión
14/12/2025 07:39

Elecciones Presidenciales 2025: ¿A qué hora se conocerán los primeros resultados de la votación?

Los primeros resultados de esta elección podrían estar disponibles una hora después del cierre de las mesas, el cual es a las 18:00 horas.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 14 de diciembre se realizan las Elecciones Presidenciales 2025, que definirán quién será la persona que liderará el país por el periodo 2026-2030.

El horario para emitir el sufragio comienza a las 08:00 y terminará a las 18:00 horas, momento en que comenzará el conteo de votos para saber qué candidato ganará entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

¿A qué hora se concoerán los resultados de las Elecciones 2025?

Al respecto, el Servicio Electoral (Servel) precisó que el cierre de los locales de votación es a las 18:00 horas; sin embargo, las personas que hayan llegado antes de ese horario deben haber terminado de emitir su sufragio para que la mesa pueda cerrar.

Es por ello que los primeros resultados de esta elección podrían estar disponibles entre las 19:00 y 19:30 horas, dado que se trata de un voto obligatorio para todas las personas.

"Si se cierran las mesas a las 18:00 de la tarde, entre una hora y hora y media después se pueden comenzar a transmitir los primeros resultados preliminares", señaló Pamela Figueora, presidenta del Servel.

En esa misma línea, agregó: "Lo que hemos observado como Servel es que cada vez que ha habido voto obligatorio, la participación electoral alcanza alrededor del 85%."

"La del 16 de noviembre fue la más alta, por tanto si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje alrededor del 85% de participación", concluyó finalmente la presidenta del Servel.

