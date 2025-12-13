 Segunda vuelta presidencial 2025: ¿Cómo es la papeleta y cómo doblar el voto? - Chilevisión
13/12/2025 12:59

Segunda vuelta presidencial 2025: ¿Cómo es la papeleta y cómo doblar el voto?

El Servel definió el orden en los que aparecerán los aspirantes a La Moneda en los votos y los respectivos números que tendrán.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial 2025, instancia que definirá al próximo mandatario del país.

A diferencia de las elecciones pasadas, esta vez la papeleta será más acotada y el Servel ya definió en qué orden aparecerán los candidatos. 

¿Cómo será la papeleta en la segunda vuelta presidencial?

Al ser menos candidatos que en primera vuelta, el voto será más pequeño, teniendo a Jeannette Jara en la parte superior y abajo a José Antonio Kast.

Este orden se debe a que los aspirantes a La Moneda mantendrán sus números de la elección pasada, la ex ministra del Trabajo aparecerá con el 2 y el abanderado republicano con el 5. 

¿Cómo doblar el voto? 

El Servel entregó un instructivo de cómo doblar el voto y así agilizar el proceso en las urnas: 

  • Doblar dos veces de izquierda a derecha.
  • Doblar dos veces de abajo hacia arriba hasta formar un rectángulo.
  • Pegar el adhesivo entregado por los vocales de mesa para sellar el voto.

Cabe detallar que la pestaña de folio con números debe quedar fuera del doblez. 

