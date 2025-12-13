Segunda vuelta presidencial 2025: ¿Cómo es la papeleta y cómo doblar el voto? - Chilevisión

El Servel definió el orden en los que aparecerán los aspirantes a La Moneda en los votos y los respectivos números que tendrán.
Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial 2025, instancia que definirá al próximo mandatario del país.
A diferencia de las elecciones pasadas, esta vez la papeleta será más acotada y el Servel ya definió en qué orden aparecerán los candidatos.
Al ser menos candidatos que en primera vuelta, el voto será más pequeño, teniendo a Jeannette Jara en la parte superior y abajo a José Antonio Kast.
Este orden se debe a que los aspirantes a La Moneda mantendrán sus números de la elección pasada, la ex ministra del Trabajo aparecerá con el 2 y el abanderado republicano con el 5.
El Servel entregó un instructivo de cómo doblar el voto y así agilizar el proceso en las urnas:
Cabe detallar que la pestaña de folio con números debe quedar fuera del doblez.