¿Habrá Ley Seca por la segunda vuelta presidencial? Esto dice la nueva normativa vigente - Chilevisión

08/12/2025 12:44

¿Habrá Ley Seca por la segunda vuelta presidencial? Esto dice la nueva normativa vigente

Durante la próxima jornada de votación se mantendrán las modificaciones realizadas respecto a la restricción de venta de alcohol.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial, donde se elegirá al próximo presidente de Chile. 

Como en cada elección, una de las principales dudas que le surgen a los chilenos es cómo funcionará el comercio ese día y si se aplicará la denominada Ley seca

Ley seca y funcionamiento del comercio el día de las elecciones

En el marco del balotaje presidencial, la Ley seca no correrá durante el fin de semana de las elecciones, por lo que NO estará prohibida la venta de alcohol. 

Cabe recordar que la norma fue derogada en las pasadas elecciones municipales del 2024, por lo tanto, sí se podrá comprar bebidas alcohólicas en plena jornada de votación.

¿De cuánto será la multa si no cumplo con el voto obligatorio?

La multa para quienes no cumplan con el voto obligatorio en esta segunda vuelta presidencial quedó fijada en un monto de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM).

Esto quiere decir, que quienes estén habilitados y no asistan a sufragar, deberán pagar entre $35.000 y $104.000, aproximadamente.

