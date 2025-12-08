VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez - Chilevisión

Los hechos se registraron mientras se desarrollaba la "Gala Épica" del podcast Influencers Callejeros

Durante la noche de ayer, domingo 7 de diciembre, se llevó a cabo la "Gala Épica" en el Teatro Mori de Santiago.

El evento encabezado por Iván Martínez e impulsado a raíz del éxito de su podcast Influencers Callejeros, reunió a diversos personajes de redes sociales, artistas urbanos y humoristas.

Entre los asistentes se pudo ver a Max Collao, Lelo, Ariel Osses, entre otros.

Viralizan pelea de influencers durante la "Gala Épica"

Mientras el cantante urbano "El Maniako" interpretaba su versión de la reconocida canción "Así fue", a los pies del escenario se desarrolló una fuerte pelea que se viralizó en redes sociales.

Se trata de René Puente, quien tuvo un fuerte encontrón con Papi Micky, llegando a las manos e incluso paralizaron el show por unos segundos.

En conflicto no terminó ahí, escalando al punto de que el maganer del "Tío Rene", conocido en redes como "Dr. Makigero", encaró al tiktoker en el hall del teatro, quedando registrado en Instagram.

