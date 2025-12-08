 VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez - Chilevisión
Minuto a minuto
"Estamos vivos, es lo más importante": Influencer fue asaltado por masivo grupo de adolescentes Motorista quedó en riesgo vital tras ser impactado por camioneta en San Ramón Tras días de búsqueda: Encuentran cuerpo de joven que desapareció tras salir a pescar en Los Ríos Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor” VIDEO | Vendedor ambulante fue detenido en Lo Vásquez tras resistirse a control policial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/12/2025 09:48

VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez

Los hechos se registraron mientras se desarrollaba la "Gala Épica" del podcast Influencers Callejeros

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de ayer, domingo 7 de diciembre, se llevó a cabo la "Gala Épica" en el Teatro Mori de Santiago.

El evento encabezado por Iván Martínez e impulsado a raíz del éxito de su podcast Influencers Callejeros, reunió a diversos personajes de redes sociales, artistas urbanos y humoristas.

Entre los asistentes se pudo ver a Max Collao, Lelo, Ariel Osses, entre otros. 

Viralizan pelea de influencers durante la "Gala Épica"

Mientras el cantante urbano "El Maniako" interpretaba su versión de la reconocida canción "Así fue", a los pies del escenario se desarrolló una fuerte pelea que se viralizó en redes sociales.

Se trata de René Puente, quien tuvo un fuerte encontrón con Papi Micky, llegando a las manos e incluso paralizaron el show por unos segundos. 

En conflicto no terminó ahí, escalando al punto de que el maganer del "Tío Rene", conocido en redes como "Dr. Makigero", encaró al tiktoker en el hall del teatro, quedando registrado en Instagram. 

Mira aquí la pelea 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Último antes de la segunda vuelta: A qué hora es el debate Anatel 2025 entre Jara y Kast

Lo último

Lo más visto

FOTO | ¡Se tatuó su nombre! Coté López impactó en redes con particular regalo de su pololo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria viralizó una fotografía presumiendo que se trataba del "mejor regalo".

08/12/2025

“Lo único que no quiero...”: Paulina Nin rompe el silencio tras inesperado despido

La ex panelista de Hay que decirlo reveló que su abrupta salida del programa no fue tan simple como inicialmente comentó, asegurando que la forma en que ocurrió le causó molestia.

08/12/2025

Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor”

El edil de Maipú se encuentra hospitalizado tras una infección en las amígdalas, por lo que actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

08/12/2025

VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez

Los hechos se registraron mientras se desarrollaba la "Gala Épica" del podcast Influencers Callejeros

08/12/2025