Será este domingo: Lelo de Yingo anunció el debut de su banda “ranchera-urbana gay” - Chilevisión

La agrupación Furia Wey está conformada por el ex Yingo y ChilenitoBoy. El primer sencillo del grupo será lanzado este domingo.

Erick Mosalva, más conocido como Lelo de Yingo, sorprendió anunciando que este domingo 31 de agosto lanzará su primera canción titulada "La Yegua Loca", la cual pertenece a Furia Wey, grupo de música ranchera que integra junto a ChilenitoBoy.

En conversación con La Cuarta, Lelo explicó que su primera canción "es la carta de presentación de Furia Wey. Queremos que la gente la disfrute este 18 de septiembre".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Lo hicimos a nuestro estilo, mezclando lo que nos gusta"

En esa línea, el exintegrante de Yingo aseguró que buscan convertirse en la primera agrupación gay de música ranchera urbana en Chile: "Dijimos: ‘¿Por qué no fusionar lo ranchero con lo urbano y lo gay?’. Así empezó Furia Wey".

Con respecto a "La Yegula Loca", Lelo señaló que "representa la libertad y la diversión sin límites. Es una metáfora de soltar las amarras y bailar sin importar nada ni nadie, tocando incluso esos tabúes que aún rodean las relaciones trans".

"La furia wey es la fuerza interna que viven las personas trans de la comunidad, esas ganas de vivir a lo grande. Lo hicimos a nuestro estilo, mezclando lo que nos gusta y lo que somos", finalizó.