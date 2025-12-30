EXCLUSIVO | Conocido productor musical cumple prisión preventiva tras ser denunciado por secuestro - Chilevisión

En prisión preventiva seguirá el productor de música urbana Nes on the sheet, quien fue denunciado por, presuntamente, secuestrar por más de 24 horas a uno de sus trabajadores, en represalia por un supuesto robo. El delito que investiga Fiscalía habría ocurrido en noviembre y la víctima habría sido llevada a distintos lugares, entre ellos la población Pucará en Quilicura, donde habría sido torturado. Según la defensa del músico, la víctima que fue apuñalada habría solicitado 140 millones de pesos para desistirse de la denuncia por secuestro.