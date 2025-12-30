 EXCLUSIVO | Conocido productor musical cumple prisión preventiva tras ser denunciado por secuestro - Chilevisión
Minuto a minuto
Debía estar en prisión: PDI detiene a nuevo reo liberado por error de Gendarmería AHORA | Reportan ataque incendiario en La Araucanía: Sujetos quemaron dos camiones en Collipulli “Tuvieron mucho tiempo”: El relato de locatario que fue víctima de saqueo en centro comercial Sufrió ACV en medio de emergencia: Quién era el comandante de Bomberos fallecido en Litueche EXCLUSIVO | Conocido productor musical cumple prisión preventiva tras ser denunciado por secuestro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
30/12/2025 22:10

EXCLUSIVO | Conocido productor musical cumple prisión preventiva tras ser denunciado por secuestro

En prisión preventiva seguirá el productor de música urbana Nes on the sheet, quien fue denunciado por, presuntamente, secuestrar por más de 24 horas a uno de sus trabajadores, en represalia por un supuesto robo. El delito que investiga Fiscalía habría ocurrido en noviembre y la víctima habría sido llevada a distintos lugares, entre ellos la población Pucará en Quilicura, donde habría sido torturado. Según la defensa del músico, la víctima que fue apuñalada habría solicitado 140 millones de pesos para desistirse de la denuncia por secuestro.

Lo más visto

EXCLUSIVO | “Yo lo maté”: El audio en que líder del Tren de Aragua reconoce crimen de Ronald Ojeda

CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a una conversación telefónica en la que Alfredo Henríquez Pineda, apodado como Gordo Álex, reconoce ser el autor material del homicidio.

30/12/2025

¿Era verdad? Rosario Bravo rompió el silencio por supuestas restricciones que le puso Daniel Fuenzalida

La enfermera de profesión conversó con Plan Perfecto y entregó su apoyo a su esposo, el médico Carlos Caorsi, quien se sumó a la polémica tras varios meses sin entregar declaraciones sobre el entramado con el animador.

30/12/2025

Asados, cervezas y contenidos para adultos: Los otros videos grabados en cárceles de Chile

Un equipo de Reportajes de CHV Noticias recopiló una serie de registros publicados en plataformas como TikTok que evidencian las celebraciones de internos en diversos penales del país.

30/12/2025

FOTOS | “Mi princesa”: Alexis Sánchez compartió primeras imágenes con su hija y Alexandra Litvinova

El futbolista publicó un tierno mensaje dedicado a su nueva etapa como padre. "Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida", afirmó en Instagram.

30/12/2025
Publicidad