Incendio afecta a vivienda en la comuna de Recoleta - Chilevisión

08/12/2025 08:49

Incendio afecta a vivienda en la comuna de Recoleta

El fuego se originó en el sector de calle Rawson con Avenida Recoleta, movilizando rápidamente a equipos de emergencia, quienes se encuentran trabajando en el lugar.

Publicado por Gabriela Valdés

Un incendio afectó durante la mañana de este lunes a una casa habitación ubicada en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana.

El fuego se originó en el sector de calle Rawson con Avenida Recoleta, movilizando rápidamente a equipos de emergencia.

En primera instancia, el Cuerpo de Bomberos de Santiago informó a través de X que se"responde con voluntarios y máquinas de 10 compañías ante incendio que afecta a casa habitación". 

Posteriormente, declararon una segunda alarma dada la emergencia, señalando: "La respuesta es con voluntarios y máquinas de 13 compañías", los cuales se encuentran trabajando en el lugar.

Por su parte, TransporteInforma de la Región Metropolitana informó que se mantiene interrumpido el tránsito en Avenida Recoleta hacia el norte, a la altura de calle Rawson, producto de un incendio estructural que se desarrolla en el sector.

El organismo llamó a los automovilistas a evitar la zona, señalando: "No transitar hacia este punto".

