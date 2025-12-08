Balacera en Midmall de Maipú deja dos guardias heridos tras robo frustrado: Están fuera de riesgo vital - Chilevisión

El ataque ocurrió a días de otro asalto armado en la misma tienda, mientras Carabineros realiza diligencias para identificar a los responsables.
Una violenta balacera se registró la tarde de este domingo en la entrada del Midmall de Maipú, luego de que cuatro individuos ingresaran a la tienda Mayvic para cometer un robo.
La acción fue frustrada por guardias de seguridad, quienes fueron atacados a disparos mientras los delincuentes huían, dejando a dos funcionarios lesionados y trasladados al Hospital El Carmen, donde se encuentran fuera de riesgo vital.
El asalto comenzó dentro de la tienda de ropa deportiva exclusiva, cuando los asaltantes, quienes estaban a rostro descubierto, intentaron sustraer especies, y tras ser sorprendidos por trabajadores, fueron expulsados por la salida principal del outlet ubicado en Camino a Melipilla.
En ese momento, uno de ellos extrajo un arma y disparó al menos cuatro veces tanto desde el interior como desde el exterior del recinto antes de darse a la fuga.
Uno de los guardias resultó herido con dos impactos balísticos en la espalda y el otro con un disparo en una pierna. Ambos fueron trasladados en un vehículo policial al centro asistencial.
Este hecho ocurre a solo días de otro violento robo en la misma tienda, donde delincuentes con overoles blancos dispararon al aire y lograron llevarse cerca de $40 millones en especies.
La SIP de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables.