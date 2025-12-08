 Balacera en Midmall de Maipú deja dos guardias heridos tras robo frustrado: Están fuera de riesgo vital - Chilevisión
08/12/2025 07:43

Balacera en Midmall de Maipú deja dos guardias heridos tras robo frustrado: Están fuera de riesgo vital

El ataque ocurrió a días de otro asalto armado en la misma tienda, mientras Carabineros realiza diligencias para identificar a los responsables.

Publicado por CHV Noticias

Una violenta balacera se registró la tarde de este domingo en la entrada del Midmall de Maipú, luego de que cuatro individuos ingresaran a la tienda Mayvic para cometer un robo.

La acción fue frustrada por guardias de seguridad, quienes fueron atacados a disparos mientras los delincuentes huían, dejando a dos funcionarios lesionados y trasladados al Hospital El Carmen, donde se encuentran fuera de riesgo vital.

Antecedentes del hecho

El asalto comenzó dentro de la tienda de ropa deportiva exclusiva, cuando los asaltantes, quienes estaban a rostro descubierto, intentaron sustraer especies, y tras ser sorprendidos por trabajadores, fueron expulsados por la salida principal del outlet ubicado en Camino a Melipilla.

En ese momento, uno de ellos extrajo un arma y disparó al menos cuatro veces tanto desde el interior como desde el exterior del recinto antes de darse a la fuga.

Uno de los guardias resultó herido con dos impactos balísticos en la espalda y el otro con un disparo en una pierna. Ambos fueron trasladados en un vehículo policial al centro asistencial.

Este hecho ocurre a solo días de otro violento robo en la misma tienda, donde delincuentes con overoles blancos dispararon al aire y lograron llevarse cerca de $40 millones en especies.

La SIP de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables.

