Sismo sacudió a la zona central del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

La madrugada de este domingo 7 de diciembre se registró un sismo en la zona norte del país.
De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 6:35 horas a 140 kilómetros al oeste de Constitución, en la región del Maule.
El organismo precisó que la magnitud fue de 4.1 y se registró a una profundidad de 20 kilómetros.
Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no se reportaron daños a personas ni a infraestructura.
Hora Local: 2025/12/07 06:35:47, mag: 4.1, Lat: -34.79, Lon: -73.8, Prof: 20.8, Loc : 140.09 km al O de Constitución
