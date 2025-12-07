 Sismo sacudió a la zona central del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión
07/12/2025 07:48

Sismo sacudió a la zona central del país: Revisa su magnitud y epicentro

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 6:35 horas.

Publicado por Gabriela Valdés

La madrugada de este domingo 7 de diciembre se registró un sismo en la zona norte del país.

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 6:35 horas a 140 kilómetros al oeste de Constitución, en la región del Maule.

El organismo precisó que la magnitud fue de 4.1 y se registró a una profundidad de 20 kilómetros.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no se reportaron daños a personas ni a infraestructura. 

