Viajes, lujos y un anillo de diamantes: Pailita rompió el silencio tras demanda por estafa y expuso inéditos chats - Chilevisión

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16/03/2026 15:55

Viajes, lujos y un anillo de diamantes: Pailita rompió el silencio tras demanda por estafa y expuso inéditos chats

"Empezó a trabajar conmigo; le tenía harto aprecio al compañero", explicó Pailita, quien aseguró que todo está "en manos de Dios".

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, el cantante urbano Pailita, cuyo nombre real es Carlos Rain, se refirió a la demanda por estafa y eventual lavado de activos que interpuso en contra de la creadora de contenido para adultos Vanessa Chávez, por $120.000.000 de pesos.

El cantante además expuso conversaciones con Vanessa y la pareja de ella, Héctor Orellana Baeza, quien también es acusado.

¿Qué dijo Pailita?

"Yo llevo 2 años haciendo esto legal, como tiene que ser, de la manera correcta, más el año que les di a ellos comprensivamente para que me devolvieran mi plata", comenzó diciendo Pailita en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, explicó que conoció a Héctor Orellana en 2022: "Empezó a trabajar conmigo; le tenía harto aprecio al compañero. Yo nunca he sido cerrado con las personas, siempre les doy oportunidades de trabajo, nunca he sido perseguido en ese aspecto".

El cantante urbano hizo hincapié en que por un momento pensó en no denunciarlos, dado que sus cuentas bancarias estaban bien, pero los denunciados decidieron alargar el tema.

Con el pasar del tiempo, según indicó Pailita, Orellana le ofreció hacer un negocio de compra y venta de autos de lujo: "Ni lo pensé porque yo estaba desentendido del tema igual, error mío no informarme y por confiar tanto".

"Le pasé un cheque de $120.000.000 que llegaron a la cuenta de su pareja, que también le hablé varias veces para que le diga a él que me devuelva las monedas, pero entre los dos se hacían los larry", comentó el artista.

La situación empeoró y el cantante relató que los meses siguientes comenzó a ver cómo los denunciados comenzaban a mostrar una vida llena de lujos, viajes e incluso un anillo de diamantes para una propuesta de matrimonio.

"Uno aprende de estas cosas; ojalá poder recuperar eso, y si no, bueno... todo en las manos de Dios, él es el único que juzga", indicó Pailita, quien luego mostró conversaciones tanto con Héctor como con Vanessa.

El cantante urbano le pregunta a Héctor por su dinero y él responde: "No pensé que me iría tan a la m... Oye, yo te voy a responder eso, no tengas dudas", mientras que Vanessa le menciona: "No se está haciendo el h... él sabe" y luego agrega: "Sí lo hará (pagar)".

Finalmente, el vale vista con el monto en cuestión fue emitido en 2023, y las conversaciones donde uno de los demandados se compromete a pagar datan de 2024.

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