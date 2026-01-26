¡En menos de 24 horas! Campaña de Pailita ha recaudado más de 60 casas para víctimas de incendios forestales - Chilevisión

El influencer solo mencionó: "Yo me pongo con 10 casas", frase que generó una rápida reacción en varias personas.

Este lunes, Pailita revolucionó las redes sociales tras comenzar una campaña de recolección de casas para los damnificados por los incendios forestales en la zona sur del país.

El cantante solo mencionó: "Yo me pongo con 10 casas. ¿Con cuántas te pones tú?", y en menos de 24 horas juntó más de 60 casas.

¿Quiénes donaron a la nueva campaña de Pailita?

Erick Pulgar (futbolista): 10 casas.

Liquidadora Tu Outlet: 5 casas.

Lucky Brown (artista urbano): 15 casas.

Young Cister (artista urbano): 3 casas.

Pablito Pesadilla (DJ): 1 casa.

Arturo Vidal (futbolista): 5 casas.

Emilia Dides (Ex Miss Chile): 3 casas.

Oliver Borner y Tati Fernández (Influencers) : 1 casa.

Daniel Felipe Muñoz (doctor): 3 casas.

Julianno Sosa (artista urbano): 1 casa.

Erick Díaz (network marketing): 3 casas.

Nelson Parra y Collao Inversiones: 5 casas.

Hasta el momento, el cantante urbano ha logrado recaudar 63 casas que irán en apoyo a los damnificados. Pero la campaña sigue activa, por lo que Pailita sentenció: "Espero que mis hermanos, mis colegas y más gente famosa se sumen a esta causa".

En esa misma línea, agregó: "Para que empecemos a ponernos la mano en el corazón, porque hay gente que lo necesita (...) Hay abuelitos que están solos, hay mamitas que están viviendo con 3-4 niños y no tienen ni un peso para levantar un techo, hay familias que tienen algún familiar discapacitado".

"Súmate, eres bienvenido a que seas parte de esta campaña. Nosotros nos vamos a encargar de que salga todo bien y que todas esas familias tengan su casita, ojalá lo más pronto posible", cerró Pailita.

