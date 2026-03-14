“Así quedé”: El cambio físico de Scarleth Cárdenas que generó ola de comentarios - Chilevisión

La periodista compartió postales donde muestra su evidente cambio físico y explicó parte del proceso que vivió en los últimos meses.

Durante esta semana, la periodista Scarleth Cárdenas generó múltiples comentarios en redes con una de sus más recientes publicaciones.

La comunicadora captó la atención de sus seguidores al mostrar el notorio cambio físico que ha experimentado en el último tiempo. Incluso, en las imágenes, dejó ver su trabajado abdomen, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Pero no solo eso, ya que también se sinceró sobre un complejo episodio de salud que enfrentó durante el último mes y que, según explicó, terminó provocando una evidente transformación en su cuerpo.

Scarleh Cárdenas vivió complejo momento de salud

"Hace algunas semanas tuve dolores que terminaron siendo un cólico, pero esas molestias me tuvieron comiendo súper poquito, haciendo cero ejercicio y tomando harta agua. Fueron tres semanas", comenzó diciendo la periodista.

“Mi cuerpo resintió esas tres semanas. Y así quedé por consumir casi nada de proteínas y abandonar el ejercicio”, explicó luego. Scarleth Cárdenas también reflexionó sobre la importancia de mantener hábitos saludables y señaló que llevar una alimentación equilibrada y realizar actividad física es fundamental.

“Lo digo porque cuando he sido estricta, el propio cuerpo ha hablado solito y se ha notado”, aseguró la comunicadora, respaldando el notorio cambio que su cuerpo sufrió.

La comunicadora también reconoció que durante las últimas semanas atravesó un pequeño “bajón”, en parte por algunos excesos durante un viaje a Coquimbo, donde disfrutó de distintas comidas y celebraciones.

Sin embargo, aseguró que su intención ahora es retomar sus hábitos saludables, volver a entrenar, cuidar su alimentación y mantenerse bien hidratada.