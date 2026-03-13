"Rostro más armónico": Princeso sorprendió al mostrar resultados tras intervenciones estéticas - Chilevisión

El influencer y chico reality se aplicó botox en la frente, la entreceja y las patas de gallo para "suavizar líneas de expresión", según detalló el profesional a cargo de la sesión.

El chico reality y personalidad de redes sociales Leonardo Vallana, mejor conocido como Princeso, sorprendió al mostrar cómo quedó su rostro tras ser sometido a varias intervenciones.

A través de un video que compartió en redes sociales, el influencer mostró en detalle el transcurso de la sesión que tuvo lugar en una clínica estética de Viña del Mar.

"Lo preparamos antes de entrar a su nuevo reality", expresó el profesional a cargo. "Realicé una armonización facial completa para que llegue con un rostro más fresco, definido y natural frente a cámaras".

Según especificó en el post, Vallana tuvo tres procedimientos estéticos en la cara: primero se aplicó botox en la frente, la entreceja y las patas de gallo para "suavizar líneas de expresión".

Además de una rinomodelación con ácido hialurónico para "mejorar su perfil sin cirugía", perfilado y volumen de labios, proyección de mentón y ultrasonido focalizado en contorno mandibular y papada.

¿Resultado? "Un rostro más armónico, definido y listo para alta definición", declaró el médico en la plataforma. Vale recordar que Princeso recientemente fue candidato a rey del Festival de Viña y perdió ante Matteo Bocelli.

Mira el video a continuación: