Cómo obtener el Subsidio de Gas Licuado: Así puedes saber si cumples el requisito en el Registro Social de Hogares

El aporte permitirá acceder a un vale exclusivo para comprar un balón de gas de 15 kilos y estará dirigido a cerca de 7,7 millones de hogares del país. Conoce acá todos los detalles del beneficio.

El gobierno entregó nuevos detalles sobre el Subsidio de Gas Licuado, un beneficio extraordinario que busca apoyar a millones de familias durante los meses más fríos del año.

El aporte permitirá acceder a un vale exclusivo para comprar un balón de gas de 15 kilos y estará dirigido a cerca de 7,7 millones de hogares del país.

El requisito que debes cumplir en Registro Social de Hogares

De acuerdo con la información entregada por el Ejecutivo, las familias deberán estar dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares .

No será necesario postular a través de formularios adicionales ni cumplir con otros requisitos complementarios. Por ello, el principal paso para acceder al beneficio será verificar la Calificación Socioeconómica del hogar.

Monto y cómo cobrar Subsidio de Gas Licuado

El beneficio tendrá un monto estimado de $27 mil, equivalente al valor de un balón de gas licuado de 15 kilos.

Eso sí, no será dinero en efectivo ni de libre disposición, ya que funcionará como un cupón exclusivo para comprar gas.

BancoEstado habilitará tres modalidades para acceder al subsidio: CuentaRUT, RUT Pay y CajaVecina. Además, las aplicaciones digitales mostrarán un vale electrónico para concretar la compra del cilindro.





¿Cuándo comenzará el pago?

Según la planificación del Ejecutivo, la entrega del subsidio de gas licuado comenzaría duranate junio, previo al inicio oficial del invierno.

Cómo saber si te corresponde el beneficio

Para saber si cumples con la condición exigida por el Gobierno, debes ingresar a la Ventanilla Única Social con tu ClaveÚnica.

Una vez dentro de la plataforma, podrás revisar tu Calificación Socioeconómica en el Registro Social de Hogares y verificar si tu hogar está dentro del 80% más vulnerable.