“Ustedes lo querían”: Steffi Méndez reapareció en redes con enigmático mensaje tras separarse de su hijo

La influencer durante los últimos días ha expresado su preocupación por dejar ir a su hijo por unos días junto a su padre. Ahora compartió unas curiosas imágenes.

Steffi Méndez reapareció este viernes en redes sociales con dos misteriosas fotos, luego de días emocionalmente intensos, según ha dejado ver a sus seguidores.

La influencer radicada en Suecia enfrenta un difícil momento al separarse de su hijo Gio en medio de una batalla legal con Dante Lindhe, su ex pareja y padre del hijo en común.

Fotos de Steffi Méndez

Méndez compartió dos stories en su cuenta de Instagram con horas de diferencia que han llamado la atención de sus seguidores.

La primera dice “¿ustedes lo querían o no? ¿Están preparados?”, junto a una imagen de lo que parece ser un podcast llamado “La weona tonta”, lo que no ha sido confirmado. Imagen aparece acompañada de un micrófono.

Posteriormente, y siendo aún más escueta que la anterior, Steffi mostró una foto selfie frente a un espejo.





Estos registros surge luego de que hiciera noticia al

La influencer durante las últimas horas ha expresado su preocupación por dejar ir a su hijo por unos días junto a su padre.

“Buen viaje, mi vida. Pásalo increíble y aquí te estaré esperando en nuestro hogar, papito“, escribió junto a foto con Gio.

Antes, había llorado en redes sociales en una serie de historias donde arremete contra el padre, a quien le dijo que “no te respetas y no respetas a nadie. Eres manipulador, mitómano y terriblemente infeliz. Vives de las apariencias. Te falta educación, amor propio y valores”.