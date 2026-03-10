“Han sido días muy difíciles”: Camila Andrade reveló complejo estado de salud de su padre - Chilevisión

La influencer compartió un emotivo texto en apoyo a su padre y una fotografía donde aparecen ambos en un recinto asistencial.
Este martes, Camila Andrade reveló que su padre atraviesa un complejo estado de salud que la obligó a detener su actividad en redes sociales durante unos días.
La influencer dedicó un emotivo texto a su progenitor, donde no solo le pide que mantenga su fortaleza, sino que también acompañó el escrito con una fotografía de él en un recinto asistencial.
A través de su cuenta de Instagram, Camila relató: "Han sido días muy difíciles y angustiantes para mí y mi familia, por eso andaba tan desaparecida por aquí".
En esa misma línea, agregó: "Solo quiero escribirte, papá, que eres un verdadero guerrero, que te amo y que estamos más unidos que nunca hoy por ti y por tu pronta recuperación".
Camila no entregó detalles sobre la condición de salud de su padre; sin embargo, ella ya había comentado hace años que su padre sufrió un infarto mientras ella era Miss Chile y además es diabético e insulinodependiente.
"Me siento orgullosa de la batalla que diste y sigues dando. Gracias al equipo médico, al doctor, pero sobre todo a Dios y a mi San Expedito. Ya quisiera tener un cuarto de la fortaleza que tienes, papá", comentó Andrade.
Finalmente, la ex Miss Chile concluyó: "Subí este post con tu canción favorita. ¡A no bajar los brazos! Porque te queremos sano y con tus tallas como siempre", cerró.