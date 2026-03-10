“Han sido días muy difíciles”: Camila Andrade reveló complejo estado de salud de su padre - Chilevisión

La influencer compartió un emotivo texto en apoyo a su padre y una fotografía donde aparecen ambos en un recinto asistencial.

Este martes, Camila Andrade reveló que su padre atraviesa un complejo estado de salud que la obligó a detener su actividad en redes sociales durante unos días.

La influencer dedicó un emotivo texto a su progenitor, donde no solo le pide que mantenga su fortaleza, sino que también acompañó el escrito con una fotografía de él en un recinto asistencial.

¿Qué pasa con el papá de Camila Andrade?

A través de su cuenta de Instagram, Camila relató: "Han sido días muy difíciles y angustiantes para mí y mi familia, por eso andaba tan desaparecida por aquí".

En esa misma línea, agregó: "Solo quiero escribirte, papá, que eres un verdadero guerrero, que te amo y que estamos más unidos que nunca hoy por ti y por tu pronta recuperación".

Camila no entregó detalles sobre la condición de salud de su padre; sin embargo, ella ya había comentado hace años que su padre sufrió un infarto mientras ella era Miss Chile y además es diabético e insulinodependiente.

"Me siento orgullosa de la batalla que diste y sigues dando. Gracias al equipo médico, al doctor, pero sobre todo a Dios y a mi San Expedito. Ya quisiera tener un cuarto de la fortaleza que tienes, papá", comentó Andrade.

Finalmente, la ex Miss Chile concluyó: "Subí este post con tu canción favorita. ¡A no bajar los brazos! Porque te queremos sano y con tus tallas como siempre", cerró.

Revisa la publicación de Instagram: