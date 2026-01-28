 “Me metiste...”: Francisco Kaminski explotó contra Adriana Barrientos en vivo por vincularlo a Camila Andrade - Chilevisión
28/01/2026 15:56

“Me metiste...”: Francisco Kaminski explotó contra Adriana Barrientos en vivo por vincularlo a Camila Andrade

El animador le envió feroz mensaje a Adriana Barrientos, quien se mostró afectada por el quiebre de su amistad con Kaminski.

Publicado por CHV Noticias

Siguen las repercusiones tras la revelación del nuevo romance de Camila Andrade con el empresario Jorge Yungue y este miércoles, Francisco Kaminski tuvo su día de furia en contra de Adriana Barrientos.

La panelista le había informado en vivo a Kaminski que Andrade tenía una nueva relación amorosa y él se enteró en ese mismo momento que estaba saliendo al aire, por lo que cortó la llamada inmediatamente.

¿Qué le dijo Francisco Kaminski a Adriana Barrientos?

Al respecto, en un nuevo capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos reveló que "intenté hablar con él por teléfono; la verdad, Kaminski está super enojado, y pucha, no conforme con eso, hoy día me mandó un mensaje".

En esa misma línea, agregó: "El Kami me dijo que él estaba en otra etapa de su vida, que a él le estaba yendo super bien; tiene que mantenerse bajo perfil por mucho tiempo, porque la verdad es que la cantidad de dinero que él está ganando en la minera es extraordinaria".

"Kaminski se despertó con mucha rabia. A mí se me ocurre que tuvo problemas en el trabajo. Yo le pido disculpas a él (...) mi idea nunca fue que él haya tenido problemas de algo, pero la verdad es que hoy día me habla con una palabra que nunca él había usado porque, en general, él es igual que yo y no usa garabatos", expuso.

En ese contexto, el mensaje decía: "¿Viste el medio c... en el que me metiste? Amiga, gratis. Porfa, no lo hagas más".

Por otra parte, Barrientos se mostró afectada por el quiebre de su amistad con Francisco Kaminski y entregó nuevos detalles sobre el presente del comunicador.

"Él no está ni ahí con todo esto, ah. Él no quiere más tele, ni prensa. Él me dijo: 'Adriana, yo ya no existo más en la tele, por favor, basta, él no quiere nada más con los medios de prensa'", sentenció la panelista.

Finalmente, Barrientos comentó que es el papá de Kaminski quien habría pagado sus deudas, por lo que actualmente: "Le cambió la situación: es un hombre millonario, quien gana un sueldo millonario".

