¿Indirecta para Kaminski? El ácido video de Carla Jara que desató reacciones en redes sociales - Chilevisión

La comunicadora sorprendió con una publicación que, según algunos usuarios, estaría dirigida a su exesposo. "Todas fuimos Carlita en algún momento", reaccionó una seguidora.

Carla Jara sorprendió en redes sociales con una publicación que, según algunos usuarios, sería una clara indirecta para su exesposo Francisco Kaminski.

A través de Instagram, la comunicadora publicó un video con la frase "este año, cuando alguien me pida plata..." y luego sonó un extracto del tema Song 2 de Blur, justo cuando la letra dice "It's not my problem (no es mi problema)".

Al finalizar, Jara levantó el dedo del medio de ambas manos junto al mensaje "aprendí, lo juro".

Pero esto no quedó solo ahí, ya que en la descripción del reel dejó el siguiente texto: "El corazón de abuelita se quedó en el 2025".

¿Indirecta para Francisco Kaminski?

Varios usuarios atribuyeron este video al momento en que Carla Jara le prestó dinero al padre de su hijo, luego de quedar sin trabajo tras una serie de polémicas.

En esa oportunidad, se habló de que Kaminski le adeudaba a Jara cerca de $150 millones por un crédito millonario que ella gestionó a su nombre para cubrir deudas de él, más otros montos por préstamos y gastos pendientes.

Con este antecedente, algunos seguidores de Carla dejaron comentarios como "¡por fin! aprendiendo", "todas fuimos Carlita en algún momento de nuestras vidas" y "tu etapa generosa quedó atrás", entre otros.

Mira el video acá: