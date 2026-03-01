Anuncian precipitaciones para tres regiones de la zona centro sur del país - Chilevisión

El frente frío considera precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo,
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció la llegada de un frente frío a tres regiones del país, el que debería comenzar la noche de este domingo y mantenerse hasta la mañana del día lunes.
Dicho pronóstico traerá consigo lluvias normales a moderadas "en corto periodo de tiempo" el cual afectará a diferentes zonas de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.
De acuerdo con el sitio web meteorológico, podrían caer hasta 40 mm de agua entre la noche y las primeras horas de la mañana.
Región del Maule
Región del Ñuble
Región del Biobío