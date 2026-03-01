 Festival de Comedia en Chilevisión: Revive aquí la quinta jornada completa - Chilevisión
Minuto a minuto
“No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”: Pdte. Boric reacciona a escalada en Oriente Medio Niño de 4 años en riesgo vital tras accidente en Supermercado de La Serena: Se habría electrocutado Alcalde Matías Toledo reconoce tener chaleco antibalas: “Han dicho que le irán a dejar flores a mi mamá” Masiva fiscalización de carreras clandestinas terminó con 69 infracciones y sin detenidos en Vitacura Voraz incendio en toma de Maipú dejó seis viviendas destruidas y una persona extraviada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/03/2026 08:06

Festival de Comedia en Chilevisión: Revive aquí la quinta jornada completa

Si te perdiste el espectáculo de Mauro Palma, Coronel Valverde y Rossy Rossy, aquí te lo dejamos.

Publicado por Josefina Vera

Este sábado 28 de febrero, Chilevisión llevó a cabo la quinta y penúltima noche del Festival de Comedia con tres reconocidos comediantes.

Los televidentes y el público no pudieron evitar las risas en esta jornada junto a las presentaciones de Mauro Palma, Coronel Valverde y Rossy Rossy, espacio que quedó marcado por la ovación del público en todo momento.

¿Dónde ver el Festival de la Comedia en vivo?

El Festival de Comedia tendrá HOY domingo su última jornada y será emitido en vivo en la señal abierta después de la edición central de CHV Noticias.

Además, se podrá ver por todas las plataformas digitales de Chilevisión, tanto en la señal online como por la app MiCHV.

A continuación te dejamos la transmisión de la quinta jornada del Festival de Comedia de Chilevisión.

Mira AQUÍ la quinta noche del Festival de la Comedia

Publicidad

Destacamos

Noticias

Campaña de Vacunación 2026 inicia este domingo: Estos son los grupos prioritarios

Lo último

Lo más visto

Niño de 4 años en riesgo vital tras accidente en Supermercado de La Serena: Se habría electrocutado

De acuerdo a los primeros antecedentes, habría sufrido una descarga eléctrica tras tocar una placa de un módulo autoservicio.

01/03/2026

“Se fue de espaldas al suelo”: Carla Jara dio detalles de pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda

Carla Jara y Sulo Solar entregaron detalles de la pelea que protagonizaron en una fiesta en Viña de Mar.

01/03/2026

Dos ex Gran Hermano Chile se suman a carrera por Miss Universo Chile: Buscan representar a la RM

Tras la excepcional participación de Emilia Dides en su edición 2024, el concurso de belleza ahora es un certamen bastante apetecido por las figuras de la farándula y el espectáculo nacional.

01/03/2026

Anuncian precipitaciones para tres regiones de la zona centro sur del país

El frente frío considera precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo,

01/03/2026