Festival de Comedia en Chilevisión: Revive aquí la quinta jornada completa - Chilevisión

Si te perdiste el espectáculo de Mauro Palma, Coronel Valverde y Rossy Rossy, aquí te lo dejamos.

Este sábado 28 de febrero, Chilevisión llevó a cabo la quinta y penúltima noche del Festival de Comedia con tres reconocidos comediantes.

Los televidentes y el público no pudieron evitar las risas en esta jornada junto a las presentaciones de Mauro Palma, Coronel Valverde y Rossy Rossy, espacio que quedó marcado por la ovación del público en todo momento.

¿Dónde ver el Festival de la Comedia en vivo?

El Festival de Comedia tendrá HOY domingo su última jornada y será emitido en vivo en la señal abierta después de la edición central de CHV Noticias.

Además, se podrá ver por todas las plataformas digitales de Chilevisión, tanto en la señal online como por la app MiCHV.

A continuación te dejamos la transmisión de la quinta jornada del Festival de Comedia de Chilevisión.

Mira AQUÍ la quinta noche del Festival de la Comedia