 Inspirado en Dragon Ball: Otakin se casó por la Iglesia y sorprendió con particular traje - Chilevisión
Minuto a minuto
“No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”: Pdte. Boric reacciona a escalada en Oriente Medio Niño de 4 años en riesgo vital tras accidente en Supermercado de La Serena: Se habría electrocutado Alcalde Matías Toledo reconoce tener chaleco antibalas: “Han dicho que le irán a dejar flores a mi mamá” Masiva fiscalización de carreras clandestinas terminó con 69 infracciones y sin detenidos en Vitacura Voraz incendio en toma de Maipú dejó seis viviendas destruidas y una persona extraviada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
01/03/2026 08:41

Inspirado en Dragon Ball: Otakin se casó por la Iglesia y sorprendió con particular traje

El anti influencer contó con un cuarteto de cuerdas para que interpretarán música de ánime durante la fiesta.

Publicado por Josefina Vera

Este sábado el anti influencer de comida, Otakin, sorprendió con bellos registros de su matrimonio por la Iglesia con su pareja y madre de su hija, Isabel Castillo.

Sin embargo, lo que no pasó desapercibido por nadie fue la temática del traje del creador de contenido, el cual estuvo inspirado en la serie de Dragon Ball.

El particular traje de Otakin en su matrimonio

Vestido con una chaqueta negra decorada con las "Esferas del Dragón", una corbata naranja y zapatilla, es que se presentó Otakin en la puerta de la iglesia para casarse.

Si bien su esposa vistió de blanco, la pareja llevó su gusto por la cultura asiática más allá e incluso contrataron un cuarteto de cuerdas para que interpretaran canciones de animé.

Los registros compartidos por sus amigos en redes sociales generaron todo tipo de comentarios sobre el traje que eligió Otakin, pese a esto tanto los enamorados como los presentes vivieron con emoción el momento.

"Me parece de mal gusto y falta de respeto para su esposa", "la señora Otakina bellísima y Otakin tremenda pinta" y "se merecen un amor lindo, que vivan los novios", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

Registros del matrimonio de Otakin:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Campaña de Vacunación 2026 inicia este domingo: Estos son los grupos prioritarios

Lo último

Lo más visto

Niño de 4 años en riesgo vital tras accidente en Supermercado de La Serena: Se habría electrocutado

De acuerdo a los primeros antecedentes, habría sufrido una descarga eléctrica tras tocar una placa de un módulo autoservicio.

01/03/2026

“Se fue de espaldas al suelo”: Carla Jara dio detalles de pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda

Carla Jara y Sulo Solar entregaron detalles de la pelea que protagonizaron en una fiesta en Viña de Mar.

01/03/2026

Dos ex Gran Hermano Chile se suman a carrera por Miss Universo Chile: Buscan representar a la RM

Tras la excepcional participación de Emilia Dides en su edición 2024, el concurso de belleza ahora es un certamen bastante apetecido por las figuras de la farándula y el espectáculo nacional.

01/03/2026

Anuncian precipitaciones para tres regiones de la zona centro sur del país

El frente frío considera precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo,

01/03/2026
Publicidad