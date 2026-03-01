Inspirado en Dragon Ball: Otakin se casó por la Iglesia y sorprendió con particular traje - Chilevisión

Este sábado el anti influencer de comida, Otakin, sorprendió con bellos registros de su matrimonio por la Iglesia con su pareja y madre de su hija, Isabel Castillo.

Sin embargo, lo que no pasó desapercibido por nadie fue la temática del traje del creador de contenido, el cual estuvo inspirado en la serie de Dragon Ball.

El particular traje de Otakin en su matrimonio

Vestido con una chaqueta negra decorada con las "Esferas del Dragón", una corbata naranja y zapatilla, es que se presentó Otakin en la puerta de la iglesia para casarse.

Si bien su esposa vistió de blanco, la pareja llevó su gusto por la cultura asiática más allá e incluso contrataron un cuarteto de cuerdas para que interpretaran canciones de animé.

Los registros compartidos por sus amigos en redes sociales generaron todo tipo de comentarios sobre el traje que eligió Otakin, pese a esto tanto los enamorados como los presentes vivieron con emoción el momento.

"Me parece de mal gusto y falta de respeto para su esposa", "la señora Otakina bellísima y Otakin tremenda pinta" y "se merecen un amor lindo, que vivan los novios", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

Registros del matrimonio de Otakin: