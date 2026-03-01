 Se oyeron hasta 70 disparos: Dos hombres permanecen en riesgo vital tras balacera en Maipú - Chilevisión
01/03/2026 07:13

Se oyeron hasta 70 disparos: Dos hombres permanecen en riesgo vital tras balacera en Maipú

Las víctimas se encontraban circulando en un vehículo cuando fueron atacadas.

Publicado por Josefina Vera

La tarde de este sábado se registró una violenta balacera en la comuna de Maipú, que dejó a dos hombres en riesgo vital producto del ataque.

De acuerdo con vecinos del lugar, se habrían oído ráfagas de hasta 70 disparos durante el enfrentamiento que aún está siendo investigado para entender la dinámica de lo sucedido.

Qué se sabe sobre la violenta balacera en Maipú

El fiscal ECOH Roberto Contreras indicó que alrededor de las 19:30 horas, un vehículocirculaba por la calle Suecia con Ferrocarril, en la comuna de Maipú, cuando unos sujetos comenzaron a disparar contra este en numerosas ocasiones.

Tras el ataque, el vehículo intentó huir del lugar; sin embargo, los disparos alcanzaron a dos de sus ocupantes, uno de ellos en la zona lumbar y el otro en el cráneo, lo que provocó que el conductor perdiera el control y chocara contra un poste eléctrico.

Sobre las víctimas, se trata de dos hombres de nacionalidad chilena, de 21 y 22 años y con antecedentes policiales, quienes fueron trasladados hasta el Hospital del Carmen y la ex Posta Central, donde ambos se mantienen en riesgo vital.

Personal de investigación se encuentra revisando evidencia balística para dar con los atacantes.

