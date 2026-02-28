 “La familia favorita de Chile”: Conocida pareja se comprometió durante última noche del Festival de Viña - Chilevisión
Minuto a minuto
Cancillería expresa preocupación ante “escalada militar” en Medio Oriente y toma contacto con embajadas Confirman nueva víctima fatal por explosión en Renca: Ocho personas siguen hospitalizadas Reportan sismo al norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro EXCLUSIVO | Revelan registro inédito del homicidio frustrado a carabinero en 2022 por reo fugado Cae El Morocha: Delincuente sembró el pánico con secuestros y torturas en San Vicente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
28/02/2026 13:46

“La familia favorita de Chile”: Conocida pareja se comprometió durante última noche del Festival de Viña

Con unas emotivas fotografías la pareja agradeció los mensajes de felicitaciones que les han llegado tras la propuesta en vivo.

Publicado por Josefina Vera

Milo J sacó el lado más romántico de sus fanáticos en la última noche del Festival de Viña del Mar 2026, y es que en medio del show, una pareja que estaba en primera fila se comprometió e incluso recibió las felicitaciones del artista.

Se trata de la pareja de influencers, Fran Caldera, mejor conocida como la "Mamá de Salvi", y Joseph Arancibia, siendo este último el que tenía preparada una linda sorpresa para pedirle matrimonio a su novia.

Así fue la pedida de mano en show de Milo J

Con el tema "Ama de mi sol" de fondo, Joseph se arrodilló en medio del público y sacó la caja con el anillo de matrimonio.

Sin poder creerlo, la "Mamá de Salvi" no pudo más de la alegría y le dio el sí entre risas y besos, mientras el resto de los presentes le hacían señas a Milo J para que los viera.

"Felicidades, ché. Esta va para ustedes", les comentó el cantante en medio de la interpretación, haciendo de aún más emotivo el momento para la pareja.

A través de sus cuentas de Instagram, Fran compartió una serie de fotografías mostrando el anillo y agradeciendo por los buenos deseos que les han llegado.

"Estamos soñando despiertos. Agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han escrito cosas maravillosas, gracias por llenar nuestros corazones de esa energía necesaria y vital, les queremos un montón", partió diciendo la creadora de contenido.

"A nuestros amigos que fueron cómplices y ayudaron a que esto fuera posible, gracias por amarnos y cuidarnos tanto. Así, sin uñas hechas, con la polera más fan que pude tener, despeinada, sudada y roja, FUE PERFECTO. El momento, el artista y la canción, todo meticulosamente calculado. Mil veces sí", cerró.

Ante esto sus seguidores le han dejado más de 1.500 comentarios felicitándolos por la noticia. "Lo vi en vivo y lloré" y "la familia favorita de Chile", fueron algunos de los mensajes.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Campaña de Vacunación 2026 inicia este domingo: Estos son los grupos prioritarios

Lo último

Lo más visto

“La familia favorita de Chile”: Conocida pareja se comprometió durante última noche del Festival de Viña

Con unas emotivas fotografías la pareja agradeció los mensajes de felicitaciones que les han llegado tras la propuesta en vivo.

28/02/2026

Video | Registran intensa pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en conocida fiesta en Viña

Los involucrados debieron ser separados para no llegar a los golpes en medio de todos los participantes de la Bresh.

28/02/2026

“Una jugada chueca”: Comediante acusó a Joche Vidal de copiar sketch de su rutina y él contestó

A través de un video que publicó en Instagram, Sebastián Parra aseguró que el humorista que debutó hace unos días en el Festival de Comedia plagió un segmento que él venía mostrando hace años en sus rutinas.

28/02/2026

“¡No me interrumpa!”: Pastor Rocha frenó en seco a Rafael Araneda en plena celebración en Viña 2026

El comediante había terminado su rutina y estaba agradeciendo los premios que le dio el público cuando fue interrumpido por el animador. Sin embargo, él no alcanzó a terminar cuando recibió un chiste de vuelta.

28/02/2026
Publicidad