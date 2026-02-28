“La familia favorita de Chile”: Conocida pareja se comprometió durante última noche del Festival de Viña - Chilevisión

Milo J sacó el lado más romántico de sus fanáticos en la última noche del Festival de Viña del Mar 2026, y es que en medio del show, una pareja que estaba en primera fila se comprometió e incluso recibió las felicitaciones del artista.

Se trata de la pareja de influencers, Fran Caldera, mejor conocida como la "Mamá de Salvi", y Joseph Arancibia, siendo este último el que tenía preparada una linda sorpresa para pedirle matrimonio a su novia.

Así fue la pedida de mano en show de Milo J

Con el tema "Ama de mi sol" de fondo, Joseph se arrodilló en medio del público y sacó la caja con el anillo de matrimonio.

Sin poder creerlo, la "Mamá de Salvi" no pudo más de la alegría y le dio el sí entre risas y besos, mientras el resto de los presentes le hacían señas a Milo J para que los viera.

"Felicidades, ché. Esta va para ustedes", les comentó el cantante en medio de la interpretación, haciendo de aún más emotivo el momento para la pareja.

A través de sus cuentas de Instagram, Fran compartió una serie de fotografías mostrando el anillo y agradeciendo por los buenos deseos que les han llegado.

"Estamos soñando despiertos. Agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han escrito cosas maravillosas, gracias por llenar nuestros corazones de esa energía necesaria y vital, les queremos un montón", partió diciendo la creadora de contenido.

"A nuestros amigos que fueron cómplices y ayudaron a que esto fuera posible, gracias por amarnos y cuidarnos tanto. Así, sin uñas hechas, con la polera más fan que pude tener, despeinada, sudada y roja, FUE PERFECTO. El momento, el artista y la canción, todo meticulosamente calculado. Mil veces sí", cerró.

Ante esto sus seguidores le han dejado más de 1.500 comentarios felicitándolos por la noticia. "Lo vi en vivo y lloré" y "la familia favorita de Chile", fueron algunos de los mensajes.