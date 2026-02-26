 ¿No se quiere ir de Chile? Milo J anuncia concierto en el Estadio Monumental tras show en Viña 2026 - Chilevisión
26/02/2026 18:06

¿No se quiere ir de Chile? Milo J anuncia concierto en el Estadio Monumental tras show en Viña 2026

El cantante trasandino incluyó a Chile en su nueva gira mundial, donde recorrerá varios países de Latinoamérica. Conoce la fecha y lugar aquí.

Publicado por Lisette Pérez

A solo horas de su presentación en Viña 2026, Milo J anunció una fecha para su próximo concierto en nuestro país, que será parte de su gira mundial La vida era más corta.

Se trata de un tour donde el argentino recorrerá 13 países, la mayoría de Latinoamérica y con una fecha en Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Milo J en Chile?

El cantante y compositor trasandino cumplirá un nuevo objetivo en nuestro país. Además de ser jurado y parte de la parrilla del Festival de Viña 2026, se presenterá en el Estadio Monumental el próximo sábado 23 de mayo.

Camilo Villarruel, mejor conocido por su nombre artístico Milo J, comienza a prepararse para su paso por la Quinta Vergara, inciando un año importante para su carrera musical.

Venta de entradas

La venta de entradas se dividirá en dos fechas:

  • Preventa: Martes 3 de marzo.
  • Venta general: Jueves 5 de marzo.

