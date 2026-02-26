Piscinazo Viña 2026: A qué hora es y qué harán Matteo Bocelli y Skar Labra tras ser coronados - Chilevisión

El Festival de Viña ya tiene a sus reyes, Skarleth Labra y Matteo Bocelli son los nuevos representantes del certamen viñamarino en su edición 2026, por lo que tendrán que participar de la ceremonia de coronación y posterior 'piscinazo'.

Luego de una reñida competencia, tanto el público como la prensa acrediatada eligieron, con la mayoría de los votos, a los soberanos de la Ciudad Jardín.

¿A qué hora es la coronación y el piscinazo?

La ceremonia de coronación de los nuevos Embajadores de Viña, será este jueves a las 19:00 horas.

Por otro lado, el piscinazo de Skarleth Labra será inmediatamente después de la entrega de la corona, a las 20:00 horas. Todo esto será en el Hotel Novotel de Viña del Mar.

¿Qué pasará con Matteo Bocelli?

La participación de Bocelli en la tradición viñamarina tiene a todos expectantes, ya que surgieron muchas teorías entorno al piscinazo del italiano, algunos incluso vaticinan que se lanzará al mar.

Hasta el momento no se descarta la participación del flamante rey de Viña en la ceremonia que se llevará a cabo en el hotel, sin embargo, no se lanzará a la piscina.

Recordemos que el intérprete de Ven a mi es jurado en el certamen viñamarino, por lo que su participación en la coronación dependerá de sus horarios.