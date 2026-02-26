¿Tienes entre 18 y 25 años? Consulta con tu RUT si recibes el subsidio al empleo joven todos los meses - Chilevisión

El aporte a cargo del SENCE se paga este viernes. Revisa con tu RUT si lo recibes, los requisitos y el monto.
Este viernes miles de beneficiarios del Subsidio al Empleo Joven recibirán el esperado pago correspondiente al mes de febrero 2026.
El aporte, a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), es entregado tanto a trabajadores dependientes como independientes, siempre y cuando estos cumplan una serie de condiciones.
A continuación puedes acceder a la plataforma oficial del SENCE para consultar si recibes el Subsidio al Empleo Joven. Solo basta con que pinches la imagen de abajo —o hagas clic acá— y completes con tus datos.
En caso de que hayas hecho la consulta y el sistema no haya arrojado nada, puedes revisar manualmente si cumples los requisitos a continuación:
El pago de este importante beneficio a cargo del SENCE se lleva a cabo el último día hábil de cada mes, lo que en febrero corresponde a este viernes 27.
En lo que respecta al pago, debes saber que el monto dependerá de tu renta y modalidad de pago. ¿El motivo? El SEJ se calcula en base a rentas brutas mensuales que recibiste, con un desfase de tres meses: