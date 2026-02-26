¿Tienes entre 18 y 25 años? Consulta con tu RUT si recibes el subsidio al empleo joven todos los meses - Chilevisión

El aporte a cargo del SENCE se paga este viernes. Revisa con tu RUT si lo recibes, los requisitos y el monto.

Este viernes miles de beneficiarios del Subsidio al Empleo Joven recibirán el esperado pago correspondiente al mes de febrero 2026.

El aporte, a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), es entregado tanto a trabajadores dependientes como independientes, siempre y cuando estos cumplan una serie de condiciones.

¿Te corresponde el Subsidio al Empleo Joven? Consulta acá con tu RUT

Requisitos Subsidio al Empleo Joven 2026

En caso de que hayas hecho la consulta y el sistema no haya arrojado nada, puedes revisar manualmente si cumples los requisitos a continuación:

Tener entre 18 y 25 años.

Estar trabajando de manera dependiente y/o independiente.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población (según el Registro Social de Hogares)

Contar con licencia de educación media en caso de tener 21 años o más.

Tener al día los pagos de cotizaciones de pensión y salud.

En el caso de haber optado por pagos provisionales mensuales (modalidad de pago mensual), debes acreditar una renta bruta mensual inferior a $662.348. En caso de que hayas optado por la modalidad de pago anual, tu renta bruta anual debe ser inferior a $7.948.180.

No trabajar en una institución del Estado, municipios incluidos, o en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%.

Monto y fecha de pago Subsidio de Empleo Joven 2026

El pago de este importante beneficio a cargo del SENCE se lleva a cabo el último día hábil de cada mes, lo que en febrero corresponde a este viernes 27.

En lo que respecta al pago, debes saber que el monto dependerá de tu renta y modalidad de pago. ¿El motivo? El SEJ se calcula en base a rentas brutas mensuales que recibiste, con un desfase de tres meses: