¿Tienes entre 18 y 25 años? Consulta con tu RUT si recibes el subsidio al empleo joven todos los meses - Chilevisión

26/02/2026 12:17

¿Tienes entre 18 y 25 años? Consulta con tu RUT si recibes el subsidio al empleo joven todos los meses

El aporte a cargo del SENCE se paga este viernes. Revisa con tu RUT si lo recibes, los requisitos y el monto.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes miles de beneficiarios del Subsidio al Empleo Joven recibirán el esperado pago correspondiente al mes de febrero 2026.

El aporte, a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), es entregado tanto a trabajadores dependientes como independientes, siempre y cuando estos cumplan una serie de condiciones.

¿Te corresponde el Subsidio al Empleo Joven? Consulta acá con tu RUT

A continuación puedes acceder a la plataforma oficial del SENCE para consultar si recibes el Subsidio al Empleo Joven. Solo basta con que pinches la imagen de abajo —o hagas clic acá— y completes con tus datos.

Requisitos Subsidio al Empleo Joven 2026

En caso de que hayas hecho la consulta y el sistema no haya arrojado nada, puedes revisar manualmente si cumples los requisitos a continuación:

  • Tener entre 18 y 25 años.
  • Estar trabajando de manera dependiente y/o independiente.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable de la población (según el Registro Social de Hogares)
  • Contar con licencia de educación media en caso de tener 21 años o más.
  • Tener al día los pagos de cotizaciones de pensión y salud.
  • En el caso de haber optado por pagos provisionales mensuales (modalidad de pago mensual), debes acreditar una renta bruta mensual inferior a $662.348. En caso de que hayas optado por la modalidad de pago anual, tu renta bruta anual debe ser inferior a $7.948.180.
  • No trabajar en una institución del Estado, municipios incluidos, o en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%.

Monto y fecha de pago Subsidio de Empleo Joven 2026

El pago de este importante beneficio a cargo del SENCE se lleva a cabo el último día hábil de cada mes, lo que en febrero corresponde a este viernes 27.

En lo que respecta al pago, debes saber que el monto dependerá de tu renta y modalidad de pago. ¿El motivo? El SEJ se calcula en base a rentas brutas mensuales que recibiste, con un desfase de tres meses:

