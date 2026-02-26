Fiscal Marcos Pastén entrega detalles de la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago - Chilevisión

El fiscal Marcos Pastén se refirió a la fuga de los dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago, Tomás González Quezada y Juan Abdon Flores, y aclaró que se están realizando las diligencias pertinentes para dar con el paradero de los detenidos. La autoridad aseguró al hacer el recuento de los internos para llevarlos a sus respectivas celdas, se percataron de la ausencia de dos detenidos, cuyas identidades aún desconocían. Asimismo, aclaró que posiblemente un tercero les habría facilitado los uniformes de gendarme a los reos para poder escapar.