Nicole rompe el silencio y habla por primera vez tras ruptura con Sergio Lagos - Chilevisión

26/02/2026 10:55

Nicole rompe el silencio y habla por primera vez tras ruptura con Sergio Lagos

La cantante fue escueta en su respuesta a la prensa sobre su exesposo tras asistir al Festival de Viña 2026.

Publicado por Josefina Vera

Hace unas semanas se confirmó la separación de Nicole y Sergio Lagos tras 20 años juntos y dos hijos en común.

Pese a que intentó mantenerse al margen, ahora la cantante rompió el silencio sobre su estado emocional actual tras la cuarta noche del Festival de Viña 2026.

Qué dijo Nicole sobre su ruptura con Sergio Lagos

En conversación con Página 7, se refirió por primera vez a su ruptura con Sergio Lagos después de 20 años, indicando: "Estoy muy bien, muy contenta con estar aquí con mi familia y mi hijo".

En este sentido, añadió que fue a la Quinta Vergara con su hijo mayor, León. "Él es mi acompañante hoy día", agregó.

Estos dichos llegaron luego de que se relacionara a Karla Constant con Sergio Lagos, y su posible papel en la ruptura del matrimonio.

Al respecto, Constant se refirió en una oportunidad a este rumor y señaló que "estoy grande y no quiero entrar en dar explicaciones ni comentar nada. Esta historia es más vieja que el hilo negro y siempre se está diciendo lo mismo, eso es todo lo que tengo que decir".

