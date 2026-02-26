 El irónico mensaje de George Harris a los chilenos tras recordar su fallido paso por Festival de Viña - Chilevisión
26/02/2026 11:21

El irónico mensaje de George Harris a los chilenos tras recordar su fallido paso por Festival de Viña

Los internautas nacionales no pudieron evitar dejarle recetas de cocina luego del gran éxito que fue Esteban Düch también venezolano, en Viña 2026

Publicado por Josefina Vera

En pleno Festival de Viña 2026, el comendiante venezolano, George Harris, le mandó un particular mensaje a los chilenos.

Y es que el público nacional le ha estado dejando numerosos mensajes en sus redes sociales tras el éxito que fue Esteban Düch, también venezolano, en la Quinta Vergara

Al contrario de Harris, su compatriota se ganó el corazón del monstruo, sin embargo, los chilenos no dejaron pasar la oportunidad para recordarle a George Harris su fallido show.

Con recetas de cocina y negando xenofóbia, el público nacional sacó toda su creatividad. Algunos de los comentarios fueron: "aprendiste los remates o no" y "devuelve la plata".

El irónico mensaje de George Harris a chilenos

Mientras felicitaba a su colega Esteban Düch, el humorista le mandó un mensaje un tanto irónico al público del Festival de Viña.

"Saludo a todas esas personas de Chile que también escriben y ponen esos comentarios tan hermosos, llenos de tanta luz y tantas bendiciones; les regreso eso multiplicado por mil", indicó entre risas.

"Cuando uno le desea cosas bellas a la gente, siempre hay que decir: 'Multiplicado por mil para ti y para todos los tuyos'", añadió el humorista.

Revisa aquí el mensaje de George Harris

