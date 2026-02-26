El particular mensaje de George Harris a Esteban Düch tras su show en Festival de Viña 2026 - Chilevisión

Con gran éxito cerró el comediante venezolano, Esteban Düch, su paso por el Festival de Viña, pese al temor de muchos tras el fracaso de George Harris en el escenario de la Quinta Vergara.

Sin embargo, Düch logró conquistar a todos y pudo llevarse a su casa dos gaviotas de Viña del Mar 2026.

Ante esto, Harris le dedicó a su compatriota un mensaje en sus redes sociales por el show que realizó en el importante espacio chileno.

El emotivo mensaje de George Harris a Esteban Düch

"Se presentó un venezolano que se llama Esteban Düch en el escenario de la Quinta Vergara de allá de Viña del Mar", partió diciendo Harris en una historia de Instagram.

Sobre la misma, añadió: "Lo felicito muchísimo, de verdad que no tengo más que palabras bonitas. Y saludo a todas esas personas de Chile que también escriben y ponen esos comentarios tan hermosos, llenos de tanta luz y tantas bendiciones; les regreso eso multiplicado por mil".

"Cuando uno le desea cosas bellas a la gente, siempre hay que decir: 'Multiplicado por mil para ti y para todos los tuyos'", explicó el humorista.

A modo de cierre, le envió buenos deseos a Esteban Düch de ahora para adelante tras su victoria en Viña. "Saludos a Esteban, que te siga yendo buenísimo por allá, que sigas triunfando y que esto sea el preámbulo de una gran carrera, no solamente para los venezolanos, sino para los chilenos y toda Latinoamérica", indicó.