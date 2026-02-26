 El particular mensaje de George Harris a Esteban Düch tras su show en Festival de Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Disfrazados de gendarmes y por puerta principal: Así fue la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría Tras fuga de reos: Gendarmería remueve a director regional y otros tres altos cargos de penitenciaria Delincuentes robaron vehículo y teléfono a conductor de aplicación en La Florida: Se hicieron pasar por pasajeros Gyvens Laguerre y su exsuegro a la cárcel: Tribunal decretó prisión preventiva Un condenado a cadena perpetua: Quiénes son los reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/02/2026 09:20

El particular mensaje de George Harris a Esteban Düch tras su show en Festival de Viña 2026

Harris felicitó a su compatriota tras triunfar ante el monstruo de la Quinta Vergara, en un ambiente completamente diferente a la experiencia que George.

Publicado por Josefina Vera

Con gran éxito cerró el comediante venezolano, Esteban Düch, su paso por el Festival de Viña, pese al temor de muchos tras el fracaso de George Harris en el escenario de la Quinta Vergara.

Sin embargo, Düch logró conquistar a todos y pudo llevarse a su casa dos gaviotas de Viña del Mar 2026.

Ante esto, Harris le dedicó a su compatriota un mensaje en sus redes sociales por el show que realizó en el importante espacio chileno.

El emotivo mensaje de George Harris a Esteban Düch

"Se presentó un venezolano que se llama Esteban Düch en el escenario de la Quinta Vergara de allá de Viña del Mar", partió diciendo Harris en una historia de Instagram.

Sobre la misma, añadió: "Lo felicito muchísimo, de verdad que no tengo más que palabras bonitas. Y saludo a todas esas personas de Chile que también escriben y ponen esos comentarios tan hermosos, llenos de tanta luz y tantas bendiciones; les regreso eso multiplicado por mil".

"Cuando uno le desea cosas bellas a la gente, siempre hay que decir: 'Multiplicado por mil para ti y para todos los tuyos'", explicó el humorista.

A modo de cierre, le envió buenos deseos a Esteban Düch de ahora para adelante tras su victoria en Viña. "Saludos a Esteban, que te siga yendo buenísimo por allá, que sigas triunfando y que esto sea el preámbulo de una gran carrera, no solamente para los venezolanos, sino para los chilenos y toda Latinoamérica", indicó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

Lo último

Lo más visto

Figura no recibió ningún voto: Así quedó la tabla de los candidatos a Rey y Reina de Viña 2026

Este miércoles la prensa votó por sus candidatos favoritos. Revisa acá quiénes tuvieron más chances de llevarse la corona y quiénes estuvieron muy lejos.

25/02/2026

Reyes de Viña 2026: Revelan el millonario precio de la corona y los anillos de los ganadores

Skar Labra y Matteo Bocelli fueron escogidos como los nuevos reyes del Festival de Viña del Mar, ambos con una victoria indiscutida para llegar a la corona.

25/02/2026

“Hasta que me vaya...”: Pincoya se desahogó por repetida crítica de compañeros en Gran Hermano Argentina

Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, realizó un sorpresivo descargo en el confesionario de Gran Hermano Argentina por una situación que le colmó la paciencia.

25/02/2026

¡Arrasó! Skar Labra es elegida como nueva Reina del Festival de Viña 2026 en aplastante triunfo

Luego de una reñida competencia que tuvo una etapa de votación popular y otra de la prensa acreditada, se eligió a la nueva soberana de la Cuidad Jardín.

25/02/2026
Publicidad