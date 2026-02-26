 ¿Censuraron a Asskha Sumatra? Video revela momento exacto en que apagan el micrófono de la comediante en Viña 2026 - Chilevisión
26/02/2026 12:55

¿Censuraron a Asskha Sumatra? Video revela momento exacto en que apagan el micrófono de la comediante en Viña 2026

En el registro, Rafael Araneda se acerca y le dice algo al oído a Asskha Sumatra, quien intenta hablar por el micrófono, pero este ya estaba apagado.

Publicado por CHV Noticias

El monstruo de la Quinta Vergara se hizo presente durante la noche de este miércoles, luego de que la organización del Festival de Viña del Mar 2026 decidiera cortar abruptamente el show de Asskha Sumatra, provocando acusaciones de censura por parte del público.

La situación generó malestar colectivo tanto en el evento como en redes sociales y durante las últimas horas se viralizó un registro que muestra el momento exacto en que se apaga el micrófono de la humorista, quien no pudo despedirse del público tras llevarse las dos gaviotas.

¿Hubo censura a Asskha Sumatra?

Asskha estaba desarrollando un chiste que fue cortado a la mitad con una cortina musical de despedida. La humorista se mostró sorprendida al ver la llegada de los animadores y luego, Rafael Araneda le dice algo al oido.

En ese momento, el registro que fue compartido por La Junta en Instagram, muestra cómo Asskha intenta usar el micrófono, pero este no funciona y luego dice: "¿Vamos?", lo que es confirmado por la persona a la que está mirando.

Acto seguido, Sumatra menciona: "Muchas gracias", mientras lanza un beso al público acompañado de una reverencia.

Luego, Asskha mira a Karen Doggenweiler y señala: "La c... no más" y se retira del escenario, no sin antes alzar las gaviotas al público para agradecerles nuevamente.

Finalmente, Rafael Araneda vuelve a decirle algo y la humorista solo contesta: "No, vamos, no más", por lo que el animador la toma del brazo y salen juntos del escenario.

